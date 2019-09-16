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РИА Новости
Туризм

Российско-туркменские круизные туры планируют запустить в 2020 году

03:17 16.09.2019 (обновлено: 03:37 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМорской порт в Баку
Морской порт в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
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АСТРАХАНЬ, 16 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Круизные туры по Каспийскому морю, которые будут охватывать ряд российских и туркменских достопримечательностей, планируют запустить в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Уже разработаны варианты маршрутов, планируемых в навигацию 2020 года, в том числе основной – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала. Вопрос посещения туристической зоны "Аваза" и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана", - сказал он.
По его словам, достигнута договоренность о том, что с туркменской стороны будет определен туроператор, который выступит организатором туристических программ для пассажиров круизного лайнера во время пребывания в Туркмении.
Кроме того, по словам Бабушкина, эта тема уже обсуждалась с послом Казахстана. "Уверен, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом эту нашу идею и возможность круизного сообщения поддержат", - отметил он.
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В целом, по его словам, интерес российских и иностранных туристов к новому круизному направлению большой. По данным ОАО "Мостурфлот", в 2020 году планируется осуществить три круиза по Каспийскому морю, ожидаемый турпоток составит порядка 1050 человек.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время выступления на первом Каспийском экономическом форуме в середине августа заявил, что Каспийское побережье может принимать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, но для достижения таких показателей еще предстоит создать недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты.
Он напомнил, что недавно астраханские судостроители спустили на воду круизное судно нового поколения "Петр Великий", которое выйдет в первое плавание в следующем году. Медведев отметил, что на этом судне можно будет пройти по круговому маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.
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ТуризмИгорь БабушкинТуркменистанРоссияКазахстанЭкономика
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