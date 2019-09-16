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РИА Новости

"Роскосмос" может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов

03:10 16.09.2019
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© РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
© Роскосмос
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. "Роскосмос" изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
"Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения ("Орел", ранее известном как "Федерация") будет проводиться на более позднее этапе его создания", - сказали в "Роскосмосе".
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации сказали: "Рассматриваем варианты".
Первый полет космонавтов на корабле "Орел" планируется на 2025 год.
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Сейчас в аварийном запасе космонавтов пистолета нет.
Начиная с полета Юрия Гагарина космонавтам давали в полет пистолет Макарова. Из-за аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в 1965 году, когда им два дня пришлось прожить в заснеженной тайге, было решено добавить в набор специальный трехствольный пистолет. ТП-82 был создан тульскими оружейниками по просьбе Леонова. Он был предназначен для защиты от опасных зверей, охоты и пуска сигнальных ракет. Космонавты брали его в полет с 1986 по 2006 год. С 2007 года пистолетом перестали пользоваться - закончились сроки годности специальных патронов, а производственная линия для изготовления новых к тому моменту была закрыта. К тому же в конце 2000-х возникли определенные юридические трудности с процедурой доставки огнестрельного оружия в Казахстан и обратно.
Сейчас в носимый аварийный запас "Союза" входят радиостанция и аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувной плот, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки, мачете, шесть литров воды и шесть комплектов питания на трех человек, теплозащитный костюм на каждого члена экипажа, а также гидрокостюмы "Форель" для поддержания человека на плаву на случай приводнения.
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Алексей ЛеоновРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)ОрелКазахстанРИА НаукаБезопасность
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