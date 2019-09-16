"Роскосмос" может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов

Начиная с полета Юрия Гагарина космонавтам давали в полет пистолет Макарова. Из-за аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в 1965 году, когда им два дня пришлось прожить в заснеженной тайге, было решено добавить в набор специальный трехствольный пистолет. ТП-82 был создан тульскими оружейниками по просьбе Леонова. Он был предназначен для защиты от опасных зверей, охоты и пуска сигнальных ракет. Космонавты брали его в полет с 1986 по 2006 год. С 2007 года пистолетом перестали пользоваться - закончились сроки годности специальных патронов, а производственная линия для изготовления новых к тому моменту была закрыта. К тому же в конце 2000-х возникли определенные юридические трудности с процедурой доставки огнестрельного оружия в Казахстан и обратно.