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РИА Новости

Белый дом пригрозил ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты

02:38 16.09.2019 (обновлено: 05:41 16.09.2019)
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
Нефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что США предполагают, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, и готовы к решительным действиям, но ждут подтверждения от Эр-Рияда.
"Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных - но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", — написал Трамп в Twitter.
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Газета Washington Post, в свою очередь, сообщает со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", хотя "некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности". Издание пишет также, что в воскресенье Трамп провел встречу с министром обороны Марком Эспером, но подробностей не приводит.
Трамп также опроверг информацию, что готов к встрече с Ираном без предварительных условий.
"Фейковые СМИ заявляют, что я готов встретиться с Ираном, и "без условий". Это неверное заявление — как всегда!" — подчеркнул он. При этом ранее он сам заявлял о готовности встретиться с Ираном без предварительных условий.

Атаки на саудовскую нефтяную отрасль

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть два миллиона баррелей в сутки.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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