Белый дом пригрозил ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что США предполагают, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, и готовы к решительным действиям, но ждут подтверждения от Эр-Рияда.

"Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных - но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", — написал Трамп в Twitter

Газета Washington Post , в свою очередь, сообщает со ссылкой на американских чиновников, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", хотя "некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности". Издание пишет также, что в воскресенье Трамп провел встречу с министром обороны Марком Эспером, но подробностей не приводит.

Трамп также опроверг информацию, что готов к встрече с Ираном без предварительных условий.

"Фейковые СМИ заявляют, что я готов встретиться с Ираном, и "без условий". Это неверное заявление — как всегда!" — подчеркнул он. При этом ранее он сам заявлял о готовности встретиться с Ираном без предварительных условий.

Атаки на саудовскую нефтяную отрасль

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть два миллиона баррелей в сутки.