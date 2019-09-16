Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания нефтяного рынка

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.

"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter

"Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных - но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", — добавил он.

Стратегический резерв

Министерство энергетики США на своем сайте напоминает, что стратегический резерв находится в распоряжении президента, который может использовать его в ситуации с нарушением нефтяных поставок.

Президенты США в прошлом лишь три раза отдавали распоряжение использовать стратегический резерв. В 1991 году президент Джордж Буш-старший поддерживал таким образом уровень цен во время операции "Буря в пустыне", в ходе которой была резко нарушена нефтедобыча двух крупнейших производителей — Кувейта и Ирака.

Во второй раз нефтяные резервы распорядился использовать Джордж Буш-младший в 2005 году после урагана "Катрина", нарушившего производство и транспортировку нефти в Мексиканском заливе. Ураган повлиял на 25% нефтяной инфраструктуры США, которая прекратила работу.

В третий раз США задействовали стратегический резерв при Бараке Обаме в 2011 году — в рамках скоординированных мер Международного энергетического агентства по выпуску на рынок дополнительной нефти в связи с гражданской войной в Ливии и другими событиями.

Во всех трех случаях минэнерго США направляло на рынок до 30 миллионов баррелей нефти.

Повышение цен на нефть

После сокращения саудовской добычи мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% - 13%, максимум роста доходил до 19%.

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent на открытии стоили 67,8 доллара за баррель (против 60,15 на предыдущем закрытии) и росли до 71,62 доллара (или 19,1%).

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на открытии поднялись до 60,09 доллара (против 54,8 на предыдущем закрытии) и достигали 63,47 доллара (или 15,8%).

Атака на саудовские объекты

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.