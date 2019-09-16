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РИА Новости

В Дагестане отметили день единства народов и 20-летие разгрома боевиков

01:22 16.09.2019
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© Фото : Управление информационной политики и пресс-службы Президента РДТоржественное собрание, посвященное Дню единства народов Дагестана
Торжественное собрание, посвященное Дню единства народов Дагестана
© Фото : Управление информационной политики и пресс-службы Президента РД
Торжественное собрание, посвященное Дню единства народов Дагестана. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня единства народов и 20-летию разгрома международных бандформирований, прошли в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана и двадцатилетию разгрома международных террористов в 1999 году", - говорится в релизе.
Сплоченность и единство народов Дагестана в ходе праздничных мероприятий отметил глава республики Владимир Васильев.
"В далеком 1741 году, разгромив общими силами войска Надир-шаха, Дагестан получил исторический и духовно-нравственный опыт народного единства, который и сегодня помогает дагестанцам. В эти дни мы празднуем 20-летие (разгрома боевиков, вторгшихся в Дагестан). Тогда многонациональный народ Дагестана единым фронтом выступил против агрессии. Победа досталась дорогой ценой", - цитирует главу республики его пресс-служба.
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По словам Васильева, 106 добровольцев были награждены орденами Мужества, 42 – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", 16 – медалью "За отвагу", сотни получили республиканские высокие награды.
В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
День единства народов Дагестана — республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября. Он был учреждён в 2011 году в целях единения и консолидации многонационального народа Дагестана, и является официальным выходным днём. В этом году в связи с попаданием 15 сентября на воскресенье власти Дагестана объявили выходным днём понедельник, 16 сентября.
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