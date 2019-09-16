В Дагестане отметили день единства народов и 20-летие разгрома боевиков

МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня единства народов и 20-летию разгрома международных бандформирований, прошли в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана и двадцатилетию разгрома международных террористов в 1999 году", - говорится в релизе.

Сплоченность и единство народов Дагестана в ходе праздничных мероприятий отметил глава республики Владимир Васильев.

"В далеком 1741 году, разгромив общими силами войска Надир-шаха, Дагестан получил исторический и духовно-нравственный опыт народного единства, который и сегодня помогает дагестанцам. В эти дни мы празднуем 20-летие (разгрома боевиков, вторгшихся в Дагестан). Тогда многонациональный народ Дагестана единым фронтом выступил против агрессии. Победа досталась дорогой ценой", - цитирует главу республики его пресс-служба.

По словам Васильева, 106 добровольцев были награждены орденами Мужества, 42 – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", 16 – медалью "За отвагу", сотни получили республиканские высокие награды.

В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.