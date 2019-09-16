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РИА Новости

Ученые России и США соберутся на конференции по сохранению белого медведя

01:19 16.09.2019
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© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска
Белая медведица гуляет по улицам Норильска
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Ученые России и США в понедельник соберутся на третьей международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя" в Анадыре, чтобы обсудить вопросы изучения и охраны этого краснокнижного животного.
Конференция пройдет с 16 по 20 сентября, на нее соберутся свыше 30 человек - комиссионеры и члены научной рабочей группы США и России в Российско-Американской комиссии по белому медведю, а также ведущие ученые, представители природоохранных и общественных организаций. Также ожидается участие генконсулов США и КНР.
Ученые обсудят опыт взаимоотношений между белым медведем и человеком, деятельность медвежьих патрулей, результаты исследований морских млекопитающих на Чукотке и последние данные по чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Участники поговорят о демографическом аспекте жизни животного и о перспективах развития особо охраняемых природных территорий в регионе.
В рамках культурной программы конференции гостям расскажут о традиционном и современном образе белого медведя в фольклоре народов Чукотки. Экспозиции организуют в музейном центре "Наследие Чукотки".
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На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей. На острове Врангеля находится крупнейший родовой очаг этого хищника. Ученые РФ и США регулярно проводят совместные исследования белого медведя.
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РоссияСШАЭкологияРИА Наука
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