В Госдуме предложили запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность одному и тому же человеку занимать должности регионального депутата и члена Совета Федерации, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами инициативы также выступили вике-спикер Игорь Лебедев и глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко.

Разработчики поясняют, что согласно действующему порядку формирования Совета Федерации, в случае, если на день досрочного прекращения полномочий члена СФ будет установлено, что ни одна кандидатура из списка, представленного губернатором на момент его избрания, не может быть наделена полномочиями сенатора, он наделяет полномочиями члена Совфеда депутата заксобрания. При этом если все депутаты регионального законодательного органа избраны по одномандатным избирательным округам, депутат, наделенный полномочиями сенатора, вправе совмещать должности члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта.

"Проектом федерального закона исключается возможность совмещения осуществления полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.

Депутаты пояснили, что действующий порядок может привести к конфликту интересов.

"Так, например, при одобрении проекта закона о поправке к Конституции Российской Федерации одни и те же лица будут участвовать в голосовании дважды: при одобрении проекта в Совете Федерации и в региональном парламенте, в то время как конституционные положения требуют четкого разделения инстанций при решении данного вопроса. Определенные сложности могут вызывать и вопросы, связанные с разграничением предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами", - поясняется в записке.

По мнению авторов, запрет совмещения двух должностей в представительной власти на разных уровнях является существенной гарантией самостоятельности субъектов Российской Федерации.