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РИА Новости

В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека

00:38 16.09.2019
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CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly / Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly /
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека открывается в польской столице.
В совещании по человеческому измерении (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - примут участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.
Российскую делегацию возглавит директор департамента МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов.
Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
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Рабочие сессии совещания рассмотрят такие темы, как свобода выражения мнений, свобода СМИ и информации, демократия на национальном, региональном и местном уровнях.
Отдельное внимание участники уделят безопасности журналистов, свободе мирных собраний и ассоциаций, а также вопросам свободы мысли, совести, религии и убеждений и гендерным правам.
Кроме того, на совещании будет подняты вопросы защиты беженцев и перемещенных лиц, борьбы с торговлей людьми, защиты прав человека и борьбы с терроризмом.
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