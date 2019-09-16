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РИА Новости

Больные ВИЧ россияне рискуют остаться без лекарств

08:00 16.09.2019 (обновлено: 18:53 16.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. В российских регионах заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам. Проблема в том, что в течение полугода из-за низких цен поставщики трижды не вышли на аукционы Минздрава по закупке препарата. В конце августа были объявлены новые, четвертые по счету, торги — с адекватной стоимостью. Однако общественники переживают, что поставщики лекарств просто не успеют уложиться в сжатые сроки. Сейчас в препарате нуждается более миллиона россиян.

Семнадцать регионов в сложной ситуации

Сначала торги не состоялись в феврале, а потом и в апреле: на аукционы не было подано ни одной заявки. Тогда поставщики (в реестре лекарств ламивудин зарегистрирован у 11 компаний) объясняли журналистам, что их невыход на торги связан с низкой начальной максимальной ценой контракта. Установленная цена за одну таблетку была чуть менее четырех рублей.
После третьего срыва торгов в июле движение "Пациентский контроль", объединяющее больных ВИЧ, направило запросы во все регионы, чтобы узнать ситуацию со снабжением. Ответили в пятидесяти субъектах, в большей части картина была печальная.
В пяти регионах общественникам сообщили, что запасы будут на исходе уже к концу августа. Это Алтайский край, Ленинградская и Тульская области, республики Башкортостан, Карелия и Тыва. Хуже всего дело обстояло в Тульской области: там ламивудина вообще не было на протяжении нескольких месяцев. "Первый сигнал нам поступил как раз из Тулы, они написали еще в середине июля", — сообщила РИА Новости активист движения Юлия Верещагина.
Еще в одиннадцати регионах проинформировали, что запасы иссякнут к концу сентября. Речь идет о Кемеровской, Липецкой, Ростовской, Курской, Свердловской, Саратовской, Тамбовской областях, Красноярском крае, республиках Алтай, Мордовия и Удмуртия.
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В 19 регионах ламивудина хватит до середины октября, а некоторым — даже до конца года. Откуда эти запасы, в "Пациентском контроле" не смогли выяснить. Еще в 14 регионах ответили без конкретики: "перебоев не предвидится", "ведется строгий мониторинг расхода" и так далее. Остальные субъекты не дали обратную связь, уточнила Верещагина.
Часть регионов стала решать проблему заранее, в том числе подключали местный бюджет и закупали лекарство самостоятельно К слову, исходя из информации на сайте госзакупок, в 2019 году девятнадцать субъектов объявили аукционы на ламивудин за свой счет.

Квест "Найди ламивудин в аптеке"

В аптеках ламивудина тоже практически не найти. Поскольку этот препарат пациенты получают бесплатно от государства, фармацевтическим точкам просто невыгодно его закупать в большом количестве.
"Мой муж поехал в командировку в Пермь и не взял с собой лекарства — забыл. Таблетки сами по себе недорогие, стоят чуть больше 300 рублей, но он обошел все аптеки города, а купить даже одну пачку не смог. В итоге пришлось срочно отправлять лекарство курьером из Москвы", — рассказывает РИА Новости Светлана Бортикова. Она, как и супруг, ВИЧ-инфицирована, у обоих в схеме лечения присутствует ламивудин.

"Если не принимать лекарство, мгновенно пациент ничего не почувствует, — объясняет тонкости лечения Светлана. — Но в этом и заключается опасность: к оставшимся двум препаратам может выработаться резистентность, то есть они перестанут сдерживать вирус, и лечение потеряет свою эффективность. Препараты не способны действовать в одиночку, без ламивудина".

Заменить его просто так тоже не получится, сетует собеседница. "Нельзя взять и сказать таблеткам "гудбай" и начать пить новые. Врач должен правильно рассчитать, в какой последовательности отменять препарат, составить график, чтобы опять же снизить риск возникновения резистентности".
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По словам Бортиковой, в Москве пациенты тоже ощутили нехватку препарата: если раньше в СПИД-центре его выдавали сразу на три месяца, то летом — только на месяц, больше не было. "Врачи заранее спрашивают, есть ли запасы. Сама схема лечения не поменялась, но приходится ходить чаще. Ну и просто неприятно, что ты находишься в уязвимом положении", — жалуется Светлана.

Великое перераспределение

В августе общественники направили обращение в правительство России, попросив поручить Минздраву организовать экстренные закупки и перераспределить препараты между регионами, чтобы снизить острую нехватку в тех субъектах, где ламивудин уже почти закончился. Также предложили подключиться к этой истории Федеральной антимонопольной службе — разобраться, что же случилось с ценами в госконтрактах, нет ли там сговора поставщиков.

"Нехватка препарата приводит к выдаче неполных схем лечения, а это очень негативно сказывается на эффективности терапии. Впоследствии это может привести к прогрессированию заболевания, что идет в разрез со "Стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России", — говорится в обращении "Пациентского контроля" в правительство.

Верещагина уточнила, что ответ от ФАС пока не поступил. Минздрав тоже новой информации не дал — только ту, что уже была озвучена в СМИ. А именно: в августе в пресс-службе Минздрава России РИА Новости сообщили, что таблетки перераспределили между регионами. В частности, ламивудин из Самарской и Тверской областей перенаправили в Москву, из Ненецкого автономного округа — в Алтайский край, из Забайкалья — в Тыву, из Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменскую область. "Благодаря перераспределению ряд субъектов, где был дефицит в лекарстве, обеспечен препаратами на ближайшие два месяца", — заверили в пресс-службе. Таким образом, ситуацию стабилизировали до начала октября.
РИА Новости связалось с заместителем председателя Общественного совета при Минздраве, руководителем Всероссийского союза пациентов Юрием Жулевым, чтобы уточнить актуальные данные. Но в беседе с корреспондентом Жулев рекомендовал обратиться в "Пациентский контроль", поскольку только они сейчас владеют ситуацией.

Успеть сделать 51 миллион таблеток

В конце августа Минздрав объявил четвертые по счету торги. Судя по информации на сайте госзакупок, цена за одну таблетку увеличилась до восьми рублей. Кроме того, Министерство здравоохранения решило разбить аукцион на два лота. Первый — небольшой, на сумму 23,1 миллиона рублей, в количестве 3,2 миллиона таблеток. Он состоялся 9 сентября. Второй крупнее: на 367,2 миллиона, это 51 миллион таблеток. Назначен на 19 сентября.
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Ожидается, что поставщика назовут к концу этой недели. Пока у Минздрава шесть кандидатов. Однако общественники опасаются, что, даже если торги пройдут успешно, поставщик не успеет изготовить препарат в требуемых объемах (цикл производства — не менее 21 дня). В контракте указаны сроки: первая — небольшая — партия должна поступить до 1 октября, остальное — до 15 октября. Естественно, препараты впрок в таком большом количестве не делают, потому что в случае, если производитель не выиграет торги, реализовать столько таблеток будет просто некому.
"Успеют ли они произвести и поставить лекарство в 85 регионов до 15 октября, учитывая, что цикл производства больше чем две недели? Плюс поставщики могут просто побояться выйти на торги из-за слишком сжатых сроков. Надеемся, что ситуация разрешится в лучшую сторону", — заключили в "Пациентском контроле".
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