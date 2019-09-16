"Долговое цунами": компании США занимают деньги рекордными темпами

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. За неделю мировые корпорации взяли в долг 150 миллиардов долларов, побив все исторические рекорды. Практически половина пришлась на американские компании, привлекающие заимствования особенно быстрыми темпами. Почему это свидетельствует о приближении кризиса — в материале РИА Новости.

Долговой пузырь

За первые семь дней сентября корпорации в США, Европе, Китае и Японии продали долговых бумаг на 150 миллиардов долларов. Больше всех отличились американцы: у них объем корпоративных заимствований превысил 74 миллиарда.

Это рекорд за всю историю ведения такой статистики — с 1972 года. За три дня на американский рынок поступило больше долговых бумаг, чем за весь август.

На первый взгляд, высокая активность инвесторов означает, что на финансовых рынках все хорошо. На самом деле — с точностью до наоборот.

Экономика США замедляется. В августе впервые за три года сократилась производственная активность, а продажи готовых домов рухнули до восьмилетнего минимума.

Еще красноречивее резкое снижение объема автомобильных грузоперевозок: за год почти на 50%. Причем тарифы упали практически на 20%.

В результате отрасль захлестнула волна банкротств и увольнений. По данным исследовательской фирмы Broughton Capital, в первом квартале в США обанкротились 640 автотранспортных компаний (за весь прошлый год — 310). В июле и августе работы лишились 4500 американских дальнобойщиков.

Даже в сланцевой индустрии, ставшей в последние годы символом экономического процветания страны, отмечается спад. По информации Бюро трудовой статистики, за год в нефтегазовой отрасли уволили 11 тысяч работников.

В нефтепереработке — сильнейшее сокращение производства со времен глобального кризиса 2009 года: почти на 250 тысяч баррелей в день.

Вдобавок министерство труда признало, что в экономике фактически на 501 тысячу рабочих мест меньше, чем объявлялось раньше, а социологический опрос, проведенный компанией Langer Research Associates по заказу ABC, показал: 60% американцев считают экономический спад в следующем году "вероятным" или "очень вероятным". Для сравнения: в ноябре 2007-го, за год до финансового краха, кризис предсказывали 69% респондентов.

Деньги подешевели

ФРС старается поддержать экономику дешевыми кредитами. В июле регулятор впервые за десять с лишним лет снизил процентные ставки.

Однако инвестировать деньги в производство сегодня более чем рискованно. С огромными проблемами сталкиваются ключевые предприятия традиционных секторов американской экономики.

Так, 10 сентября международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг Ford Motor Co. до "мусорного" уровня. General Electric лихорадочно распродает активы, чтобы расплатиться с кредиторами. Продолжается кризис Boeing — возобновление полетов 737 Max все еще под вопросом. У технологических гигантов США дела не лучше — им предстоят мучительные разбирательства с антимонопольными органами и, вполне вероятно, новые налоги.

Покупать акции в такой обстановке решаются очень немногие, в основном сами корпорации. Поэтому для большинства инвесторов основным инструментом стали бумаги с фиксированной доходностью, в первую очередь государственные. Прилив денег на этот рынок привел к снижению доходности трежерис до рекордных минимумов.

Поскольку госбумаги служат ориентиром для всего рынка облигаций, вслед за трежерис инвесторы принялись расхватывать и корпоративные облигации, что обернулось удешевлением заимствований для эмитентов. Этим незамедлительно воспользовались проблемные компании, через выпуск облигаций привлекающие сейчас деньги для реструктуризации старых долгов. Что, собственно, и вызвало "долговое цунами" на рынке.

Последний глоток воздуха

В ближайшие месяцы ситуация продолжит обостряться, поскольку западные центробанки, обеспокоенные перспективой глобального кризиса, взяли курс на дальнейшее смягчение денежной политики. Европейский Центробанк на прошлой неделе снизил депозитную ставку на десять базисных пунктов и анонсировал программу покупки активов на 20 миллиардов евро в месяц.

Всего через полчаса после этого президент США Дональд Трамп в твиттере обрушился с критикой на Федрезерв, требуя смягчения денежной политики по примеру европейцев.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019

"Европейский центральный банк, действуя быстро, уменьшает ставки на десять базовых пунктов, — сообщил глава Белого дома. — Они пытаются — и преуспевают в этом — обесценить евро по отношению к ОЧЕНЬ сильному доллару, нанося ущерб американскому экспорту. А ФРС сидит, сидит и сидит".

На самом деле Трамп опоздал с критикой: Федрезерв в июле провел скупку у частных инвесторов облигаций США на 14 миллиардов долларов, фактически возобновив программу "количественного смягчения".

Эксперты сомневаются, что это спасет экономику от рецессии. И ссылаются на опыт Японии, где Центральный банк скупает активы уже много лет.

Единственный результат такой политики — то, что японский центробанк оказался контролирующим акционером в большинстве национальных компаний. Темпы роста экономики ничуть не увеличились.

Поэтому можно смело утверждать: смягчение денежной политики американским Федрезервом приведет лишь к тому, что американские корпорации второго-третьего эшелона будут все глубже погружаться в долговую яму. И чем меньше ставки ФРС, дешевле заимствования, тем меньше у компаний шансов расплатиться с долгами.

Опасность такой ситуации связана прежде всего с тем, что неустойчивое равновесие между циклическим замедлением экономики и финансовыми стимулами ФРС неизбежно нарушится, причем довольно скоро. И это обернется катастрофой для закредитованных американских компаний.

Если "победит" Федрезерв, его ставки пойдут вверх, привлекать новые деньги для реструктуризации долгов будет невозможно. Не останется ничего иного, как объявлять дефолты.

Если же циклические тренды одолеют политику ФРС, неизбежна рецессия, и инвесторы перенаправят денежные потоки в защитные активы, такие как золото. Лишившись займов, тысячи американских компаний опять-таки обанкротятся.

© AFP 2019 / Robyn Beck Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018 © AFP 2019 / Robyn Beck Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018