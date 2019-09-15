Глава "Русского экзархата" принят в юрисдикцию Московского патриархата

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Синод Русской православной церкви в субботу принял в юрисдикцию Московского патриархата главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) по его просьбе, а также всех клириков и приходы, которые желают последовать за ним. Священнослужители и светские эксперты, комментируя это событие РИА Новости, назвали его историческим преодолением почти векового разделения Русской церкви, которое было порождено революцией и гражданской войной.

Завершающий "второй этап"

Архиепископ Иоанн ранее обратился к патриарху Московскому и вся Руси Кириллу с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. Также глава Архиепископии сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят священноначалию РПЦ свои предложения "относительно канонической формы их организации".

Синод РПЦ по итогам обсуждения обнародовал в субботу соответствующее решение: "Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление". Архиепископу Дубнинскому Иоанну поручено управление упомянутыми приходами.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это историческим событием, так как оно "завершает процесс преодоления церковных разделений зарубежья, которые были порождены революцией и гражданской войной". По его словам, это второй этап воссоединения Русской церкви, первый же был в 2007 году, когда с РПЦ объединилась Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ).

Большинство "ЗА"

Пока неизвестно, сколько приходов перейдет в состав Русской православной церкви.

"Сейчас речь идет только об обращении владыки Иоанна (Реннето – ред.). Кто к нему присоединится, мы можем предположить исходя из голосования, которое недавно было. Две трети не набрали, но больше половины высказались "за" - это большая часть Архиепископии. Все это живые, значимые приходы, они играют большую роль в духовной жизни Западной Европы", - сказал Легойда.

Оставшиеся клирики и приходы, "видимо, будут искать свой путь дальнейшей жизни", отметил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Вероятно, что наибольшая их часть просто вольется в существующие в странах Западной Европы епархии Константинопольского патриархата на общих основаниях. А Архиепископия в лице ее архиерея и тех общин, которые сохраняют ему верность, продолжит свое бытие в единстве с Русской церковью", - пояснил Балашов.

Почему момент настал

По мнению члена Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Московского патриархата Аркадия Малера, решение архиепископа Иоанна – "в большой степени результат безумия Константинопольского патриарха Варфоломея, который решил превратить все русские приходы в греческие". Поэтому "русские приходы Константинопольского патриархата он сделал своими недругами", отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для Архиепископии западноевропейских приходов было очень важно сохранить "некую автономию" в Западной Европе. Ведь они позиционировали себя как приходы, наследующие дореволюционную Русскую церковь.

"Патриарх Варфоломей мог бы хотя бы имитировать хоть какое-то понимание того, что наша церковь не имеет национальных границ – они территориальные, и в любой поместной православной церкви могут пребывать люди всех национальностей, сохраняя национальную идентичность во всей ее полноте. Теперь мы понимаем, что в Константинопольском патриархате это невозможно. Это колоссальный удар по имиджу "Фанара" (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата – ред.) – в том числе на Украине", - считает эксперт.

Реакция в мире

В Русской церкви не видят рисков оспаривания Константинополем решения западноевропейского "Русского экзархата".

"После того как иерархи Константинопольской церкви совершили кощунственные службы, нарядив в священные одежды мирян, которые заявляют себя, что они священники, хотя таковыми не являются, любые действия Константинополя в каноническом поле нас уже мало беспокоят и мы считаем их несущественными", - заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Решение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции не вызовет вопросов и со стороны других поместных православных церквей, считают в РПЦ.

"Речь идет о приходах русской традиции - их переход под юрисдикцию Константинополя никогда не считался канонически правильным. А кроме того сейчас Константинополь сам распустил Архиепископию. Поэтому не думаю, что могут быть вопросы, сложности с принятием этого решения (о присоединении к РПЦ - ред.) со стороны других поместных православных церквей. Мы здесь в своем праве", - подытожил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

История русских приходов на Западе

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России. Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. Временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому).

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в статусе экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".

В 1945 году митрополит Евлогий обратился к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять его с приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.

Константинопольский патриархат в 2018 году упразднил статус патриаршего экзархата у архиепископии, что означало ее фактическую ликвидацию как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов греческим митрополиям Западной Европы.

В феврале 2019 года чрезвычайное общее собрание духовенства и мирян архиепископии подавляющим большинством голосов (93%) высказалось за то, чтобы не распускаться и сохранить экзархат.

В сентябре 2019 года состоялось заседание Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, на котором около 58% членов ассамблеи проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. Однако соответствующее решение не было принято, поскольку для его утверждения, согласно уставу организации, были нужны две трети голосов. После заседания Ассамблеи в РПЦ сообщили, что проводят консультации с Архиепископией.

Итогом стало обращение в РПЦ архиепископа Иоанна о "стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию Русской православной церкви" и просьба о "вступлении в каноническое общение и единство с Московским патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами". Священный синод РПЦ 14 сентября рассмотрел эту просьбу и принял историческое решение о включении архиепископа Иоанна и всех желающих того клириков и приходов в юрисдикцию Московского патриархата.