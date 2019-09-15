В Ленинградской области трех человек арестовали по делу о "центрах помощи"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три человека арестованы по делу о "реабилитационных центрах" в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что глава частного реабилитационного центра и его четверо помощников задержаны в Ленинградской области после обысков в рамках уголовного дела о незаконном лишении свободы людей. При обысках в этих центрах было обнаружено, что в них содержались более 50 человек из разных регионов РФ, среди которых были женщины и несовершеннолетние.

"Пятнадцатого сентября по ходатайству следствия в отношении троих задержанных судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому подозреваемому избран домашний арест, еще одному фигуранту дела следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями. Людей помещали в частные дома. Там их незаконно удерживали, навязывая родным необходимость длительного содержания, при этом взимали плату за "оказанные услуги" в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.