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РИА Новости

В Ленинградской области трех человек арестовали по делу о "центрах помощи"

22:47 15.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три человека арестованы по делу о "реабилитационных центрах" в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что глава частного реабилитационного центра и его четверо помощников задержаны в Ленинградской области после обысков в рамках уголовного дела о незаконном лишении свободы людей. При обысках в этих центрах было обнаружено, что в них содержались более 50 человек из разных регионов РФ, среди которых были женщины и несовершеннолетние.
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"Пятнадцатого сентября по ходатайству следствия в отношении троих задержанных судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому подозреваемому избран домашний арест, еще одному фигуранту дела следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями. Людей помещали в частные дома. Там их незаконно удерживали, навязывая родным необходимость длительного содержания, при этом взимали плату за "оказанные услуги" в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.
По заявлению граждан об их незаконном удержании было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении двух и более лиц").
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