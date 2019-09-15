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РИА Новости

В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии

22:40 15.09.2019 (обновлено: 05:30 16.09.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet / Нови-Сад во время бомбардировки
Нови-Сад во время бомбардировки
CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet /
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские политики прокомментировали высказывание посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии в 1999 году.
Ранее американский дипломат заявил, что у Вашингтона и Белграда нет возможности вернуть время назад, однако они могут рассматривать операцию НАТО в "более широкой перспективе".
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"Нужно сперва извиниться"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского посла, призвала США извиниться за бомбардировки Югославии.
"Вот такая логика Скотта. А на самом деле, Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед", — написала она в фейсбуке.
В свою очередь, сенатор Сергей Цеков заявил, что Скотт предлагает Сербии смириться с трагедией вместо того, чтобы признать случившееся абсолютной несправедливостью со стороны НАТО.
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"Двадцать лет дают возможность все-таки дать оценку тому, что произошло. Я думаю, что уходящий посол, если он руководствуется высокими человеческими чувствами, должен был извиниться за то, что произошло", — цитирует его RT.

"Проявление цинизма"

Его коллега Алексей Пушков назвал заявление американского посла проявлением цинизма, поскольку слова Скотта можно расценить как констатацию того, что сербы должны быть благодарны США за бомбардировки.
"Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет "пошире посмотреть" на атаку японцев на Перл-Харбор", — написал Пушков в Twitter.
В 1999 году силы НАТО на фоне вооруженного противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и сербской полиции и армии начали военную операцию в Югославии (состоявшей на тот момент из Сербии и Черногории), в ходе которой проводились бомбардировки.
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В 2004 году года албанцы устроили в Косово погромы, из-за которого многие сербы были вынуждены уехать из края. Также были уничтожены многочисленные памятники сербской культуры и истории.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Мария ЗахароваСергей ЦековНАТОАлексей ПушковСербияЮгославияРоссияСШАВ мире
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Я болгарский гражданин! Вчера вернулся из Греции, где видел машина с регистрация "Републики Косово". Если греки не признают такое государство, как тогда машина вошла на их територию?
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Митко Хитов
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