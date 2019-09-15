Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T20:29Z
https://ria.ru/20190915/1558712194.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1036x0_80_0_0_02dbd9eca4400fc779acac5e6c3961a3.jpg
РИА Новости

На юге Сомали девять человек погибли в результате боев

20:29 15.09.2019
688
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Девять человек погибли, шесть пострадали в результате столкновений между правительственными силами и боевиками "Аш-Шабаб*" в южной части Сомали, передает агентство Синьхуа.
Отмечается, что столкновения произошли вечером в субботу в регионе Нижняя Шабелле в городе Корьолей (Qoryoley). Глава населенного пункта Саид Али Ибрахим сообщил, что боевики первыми начали минометный обстрел базы правительственных сил, однако их атака была отбита.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
21 августа, 20:29РИА Новости
Полянский рассказал, что нужно для устранения терроризма в Сомали
"Боевики движения атаковали базу дважды, но наши силы отважно отбили и сдержали их. Есть некоторое число потерь среди гражданского населения. Девять человек погибли и шесть пострадали", - сообщил чиновник.
При этом он указал, что сейчас войска контролируют город, и опроверг утверждение боевиков, что они сумели его захватить.
В свою очередь, местный житель сообщил агентству, что столкновения начались после того, как боевики обстреляли близлежащую деревню. По его словам, в противостоянии приняли участие силы Миссии Африканского союза в Сомали, ответив на огонь исламистов, в результате чего "много людей погибло и еще большое количество получило ранения".
Солдат правительственных войск Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо
14 августа, 15:19РИА Новости
В Сомали при взрыве двух автомобилей погибли три человека
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб*" ("Движение молодых моджахедов*"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида*". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб*".
* запрещенная в России террористическая организация.
100000
Обсудить 0
СомалиВ мире
Рекомендуем
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Политическая система Израиля находится на грани коллапса, считают эксперты
РИА
Новости
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Германия продолжит обучать афганских полицейских после теракта в Кабуле
Лидер тунисской исламистской партии Ан-Нахда Рашид Ганнуши
Исламисты не доверяют данным экзитполов на выборах в Тунисе
Наводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
В Испании проливные дожди вызвали перебои в авиасообщении
Лента
новостей
Боец спецназа афганской армии
Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
Скорая помощь в Сирии
Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем
Президент США Дональд Трамп
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания нефтяного рынка
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Лин Лир и Норман Лир на церемонии награждения Золотой глобус
"Эмми": назван старейший лауреат премии
Военнослужащие во время учений по высадке десанта соединений Черноморского флота под Феодосией
В России стартуют стратегические военные учения "Центр-2019"
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге начались столкновения между протестующими и их противниками
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли на 12%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния