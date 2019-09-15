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РИА Новости

В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на железной дороге

20:19 15.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. В столкновении поезда с пассажирским автобусом в Алма-Атинской области Казахстана пострадали женщина и двое детей, их состояние оценивается как тяжелое, пациенты находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в областном управлении здравоохранения.
Представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов ранее сообщал, что около 19.20 (16.20 мск) воскресенья железнодорожный состав врезался в автобус, выехавший на переезд в нарушение правил. Генеральная прокуратура сообщила об одном погибшем и четырех пострадавших.
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"В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации", - сообщили в управлении.
Пресс-служба МВД уточнила, что погибший мужчина 1979 года рождения являлся водителем автобуса.
"По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого автобуса скончался на месте происшествия", - отмечается в пресс-релизе МВД.
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