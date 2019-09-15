В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на железной дороге

АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. В столкновении поезда с пассажирским автобусом в Алма-Атинской области Казахстана пострадали женщина и двое детей, их состояние оценивается как тяжелое, пациенты находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в областном управлении здравоохранения.

Представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов ранее сообщал, что около 19.20 (16.20 мск) воскресенья железнодорожный состав врезался в автобус, выехавший на переезд в нарушение правил. Генеральная прокуратура сообщила об одном погибшем и четырех пострадавших.

"В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации", - сообщили в управлении.

Пресс-служба МВД уточнила, что погибший мужчина 1979 года рождения являлся водителем автобуса.