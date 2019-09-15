Косачев прокомментировал заявление США об атаках на саудовские НПЗ

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев заявил, что США будут использовать любой повод для обвинения Ирана во всем плохом, что происходит на Ближнем Востоке.

"Хотя Иран действительно имеет определенное влияние на хуситов, но никаких причин обвинять именно Тегеран в данном случае нет. Ну кроме одной: для Вашингтона Иран, как пионер, в ответе за все плохое, что происходит на Ближнем Востоке", - написал он в Facebook

По его мнению, смысл этих обвинений в необходимости не ослаблять прессинг на Тегеран, который по-прежнему наращивает дипломатические усилия, в том числе в диалоге с европейскими союзниками США.

"Думаю, есть и еще один фактор: Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного "ястреба" Джона Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала "голубиной". Тем более на иранском направлении", - добавил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что Саудовская Аравия и без Ирана глубоко вовлечена в йеменский конфликт, и у хуситов свои счеты с Эр-Риядом, в том числе из-за его причастности к атакам на гражданские объекты в Йемене.

"Поэтому пытаться тут в очередной раз разыграть иранскую карту абсолютно не на пользу никому, кроме "упёртого" Белого дома", - считает он.