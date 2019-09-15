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РИА Новости

Косачев прокомментировал заявление США об атаках на саудовские НПЗ

19:48 15.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев заявил, что США будут использовать любой повод для обвинения Ирана во всем плохом, что происходит на Ближнем Востоке.
"Хотя Иран действительно имеет определенное влияние на хуситов, но никаких причин обвинять именно Тегеран в данном случае нет. Ну кроме одной: для Вашингтона Иран, как пионер, в ответе за все плохое, что происходит на Ближнем Востоке", - написал он в Facebook.
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По его мнению, смысл этих обвинений в необходимости не ослаблять прессинг на Тегеран, который по-прежнему наращивает дипломатические усилия, в том числе в диалоге с европейскими союзниками США.
"Думаю, есть и еще один фактор: Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного "ястреба" Джона Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала "голубиной". Тем более на иранском направлении", - добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что Саудовская Аравия и без Ирана глубоко вовлечена в йеменский конфликт, и у хуситов свои счеты с Эр-Риядом, в том числе из-за его причастности к атакам на гражданские объекты в Йемене.
"Поэтому пытаться тут в очередной раз разыграть иранскую карту абсолютно не на пользу никому, кроме "упёртого" Белого дома", - считает он.
Пожары возникли в ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что заводы атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
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