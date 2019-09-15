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РИА Новости

ОИС осудила намерение Израиля установить суверенитет над Иорданской долиной

19:25 15.09.2019
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© REUTERS / Ammar Awad/File PhotoИзраильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
© REUTERS / Ammar Awad/File Photo
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила в ходе экстренного заседания глав МИД в городе Джидда в Саудовской Аравии намерение Израиля установить суверенитет над Иорданской долиной.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что после выборов, которые пройдут 17 сентября, правительство распространит суверенитет страны на Иорданскую долину.
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Как сообщается в заявлении на сайте ОИС, ее генсек Юсеф аль-Усаймин подчеркнул, что односторонние меры Израиля, его продолжающиеся попытки изменить "историческую, географическую и правовую идентичность" Палестины и совершаемые им нарушения прав палестинцев осуждаются большей частью международного сообщества.
Он также призвал активизировать международные политические и законодательные механизмы для привлечения Израиля к ответственности и защиты палестинского народа и исламских святынь.
В свою очередь, министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф подчеркнул, что палестинская проблема продолжает занимать центральное положение в исламском мире, добавив, что осуждает заявление Нетаньяху.
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Организация исламского сотрудничестваБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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