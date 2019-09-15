ОИС осудила намерение Израиля установить суверенитет над Иорданской долиной

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила в ходе экстренного заседания глав МИД в городе Джидда в Саудовской Аравии намерение Израиля установить суверенитет над Иорданской долиной.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что после выборов, которые пройдут 17 сентября, правительство распространит суверенитет страны на Иорданскую долину.
Как сообщается в заявлении на сайте ОИС, ее генсек Юсеф аль-Усаймин подчеркнул, что односторонние меры Израиля, его продолжающиеся попытки изменить "историческую, географическую и правовую идентичность" Палестины и совершаемые им нарушения прав палестинцев осуждаются большей частью международного сообщества.
Он также призвал активизировать международные политические и законодательные механизмы для привлечения Израиля к ответственности и защиты палестинского народа и исламских святынь.
В свою очередь, министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф подчеркнул, что палестинская проблема продолжает занимать центральное положение в исламском мире, добавив, что осуждает заявление Нетаньяху.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля, ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще раздаются голоса о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.