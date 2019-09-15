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РИА Новости

В Казахстане один человек погиб при столкновении поезда с автобусом

18:23 15.09.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. Один человек скончался в результате столкновения поезда с автобусом в Алма-Атинской области Казахстана, кроме того, есть пострадавшие, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Ранее официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что около 19.20 (16.20 мск) воскресенья железнодорожный состав врезался в автобус, выехавший на переезд в нарушение правил.
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5 сентября, 12:00РИА Новости
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"На железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган в Алматинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование", - написал Токаев в своем Twitter.
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Касым-Жомарт ТокаевАлматинская областьКазахстанВ мире
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