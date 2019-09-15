В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус

АЛМА-АТА, 15 сен - РИА Новости. Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

По его данным, ЧП произошло около 19.20 (16.20 мск) воскресенья.

"Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", - сказал Иманкулов.