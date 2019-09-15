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РИА Новости

В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус

18:18 15.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Железная дорога. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 сен - РИА Новости. Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
По его данным, ЧП произошло около 19.20 (16.20 мск) воскресенья.
"Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", - сказал Иманкулов.
По его словам, подробности происшествия, в том числе наличие пострадавших, выясняется.
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