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РИА Новости

СК рассказал о состоянии владельца квартиры в Ангарске, где взорвался газ

16:55 15.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковКлименко: лечение наркомании должно быть добровольным
Клименко: лечение наркомании должно быть добровольным
© РИА Новости / Виталий Аньков
ИРКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Владелец квартиры в городе Ангарск Иркутской области, в которой взорвался газ, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель управления СК России по Иркутской области.
В ночь на воскресенье в доме в Ангарске произошел пожар, причиной которого стал взрыв бытового газа. Из дома были эвакуированы пять человек, в том числе три ребенка. Известно, что накануне хозяину жилища перекрыли подачу газа. По версии МВД, имело место самовольное подключение.
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"В настоящее время в больнице в тяжелом состоянии находится владелец квартиры 1971 года рождения. Кроме того, в больницу доставлены несколько жильцов дома, в числе которых несовершеннолетние с признаками отравления угарным газом. Однако их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
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Следственный комитет РФАнгарскИркутская областьРоссияПроисшествия
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