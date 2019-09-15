СК рассказал о состоянии владельца квартиры в Ангарске, где взорвался газ

ИРКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Владелец квартиры в городе Ангарск Иркутской области, в которой взорвался газ, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель управления СК России по Иркутской области.

В ночь на воскресенье в доме в Ангарске произошел пожар, причиной которого стал взрыв бытового газа. Из дома были эвакуированы пять человек, в том числе три ребенка. Известно, что накануне хозяину жилища перекрыли подачу газа. По версии МВД, имело место самовольное подключение.