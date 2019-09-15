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РИА Новости

В России оценили слова о попытках Запада вытеснить Москву с газового рынка

16:40 15.09.2019 (обновлено: 17:05 15.09.2019)
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© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление депутата бундестага Робби Шлунда о том, что Запад пытается вытеснить Москву с газового рынка.
Ранее член партии "Альтернатива для Германии" заявил, что решение Суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер, а Россию пытаются дискредитировать как поставщика газа и вытеснить с европейского энергетического рынка. При этом отказ от дополнительных мощностей OPAL, по мнению Шлунда, может привести к нестабильности в энергоснабжении Германии.
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"Трудности для Европы"

Член Совфеда Сергей Калашников поддержал заявление немецкого коллеги. По его словам, решение по OPAL действительно наносит ущерб имиджу "Газпрома" и может привести к убыткам для России. При этом подобная позиция противоречит и интересам самих европейских государств.
"Решение Суда ЕС очевидно создает прецедент для ограничения потребления газа в Западной Европе, и, конечно, это создает новые трудности для потребителей в Европе. Политические цели Суда Евросоюза грубым образом противоречат интересам жителей европространства. Ситуацию усугубляет то, что это сделано накануне зимнего сезона", — цитирует его РБК.
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Сенатор Ольга Тимофеева назвал решение Суда очередной попыткой разрушить отношения России и Германии в газовой сфере. Она добавила, что решение было принято "по команде американских партнеров", чтобы расчистить рынок для "заокеанских поставщиков".
"Стоит думать и об альтернативных путях поставок голубого топлива. Ведь похоже, что Запад хочет, чтобы мы продавали свой газ вообще по смехотворным ценам. Для нас такой шаг бессмыслен. Проще законсервировать наши скважины, чем отдавать сырье за копейки", — заявила она РБК.

"Политический характер" вердикта

Депутат Госдумы Игорь Ананских также согласился, что решение Суда Евросоюза носит политический характер. Он назвал вердикт инстанции дискриминационным.
"Я рассчитываю, что суд, в который пойдет "Газпром", услышит, что здесь нет никаких политических дискриминаций для Европы", — сказал парламентарий в разговоре RT.
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Политик напомнил, что российская компания готовит документы для подачи жалобы. Ананских также выразил надежду, что рыночный взгляд по этому вопросу восторжествует.

Ситуация с OPAL

Ранее Суд Евросоюза отменил по просьбе Варшавы решение Еврокомиссии от 2016 года, расширяющее доступ "Газпрома" к мощностям OPAL. Инстанция сослалась на нарушение принципа энергетической солидарности при принятии решения.
"Газпром" и российские власти готовят ответ на решение суда. Глава Минэнерго Алексей Новак предупредил, что решение Суда Евросоюза повлияет на переговоры России с Украиной и Еврокомиссией по транзиту, а также затронет европейскую энергетическую безопасность. Вице-премьер Дмитрий Козак также заявил, что Москва может обжаловать решение.
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Накануне "Газпром" снизил на 0,6 миллиона кубов в час поставки через OPAL, принимающий голубое топливо из "Северного потока". В то же время российская компания увеличила транзитные мощности газопровода NEL, который также принимает газ из магистрали.
OPAL — соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы трубопровод-отвод. Он доставляет голубое топливо по Германии до границы с Чехией.
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Газопровод OPAL
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Ольга Тимофеева (депутат ГД)OPAL (газопровод)Игорь АнанскихБундестаг ГерманииСергей КалашниковГерманияСовет Федерации РФГосдума РФЕвросоюзЕвропаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Хотелось бы надеяться ,что торговля газом станет когда то атрибутом периода дикости и позора ,а Россия пойдёт по пути развития собственной экономики. А возможно-и обойдёт Европу и США по своему развитию. Но для этого надо решать собственные проблемы ,а этого пока никто не делает и не собирается.
15 сентября, 18:21
АПАлексей Просто
50414022
А о том ,что нам это не нужно. Что-Россия-сырьевой придаток Запада. Потерян и потерян-забыть и идти вперёд. А не унижаться в спорах и конфликтах.
15 сентября, 18:33
АПАлексей Просто
15000018
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