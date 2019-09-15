Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T16:23Z
https://ria.ru/20190915/1558707717.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:607:2047:1758_1036x0_80_0_0_f2b4708893318367495621e15bb04698.jpg
РИА Новости

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

16:10 15.09.2019 (обновлено: 16:23 15.09.2019)
365823
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
"Мне запрещено", — сказал он РБК.
Ранее СМИ сообщили об онкологическом заболевании у Заворотнюк. По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. Однако Христов отмечал, что состояние артистки "нормальное".
В свою очередь, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. По его словам, "врачи бессильны". Однако Разин не уточнил, откуда у него такая информация.
Актер Станислав Садальский
Вчера, 09:11Культура
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
5679117507270197
Обсудить 6
Новости культурыАнастасия ЗаворотнюкРоссия
Популярные комментарии
Может и невеликая актриса, но красивая и молодая женщина. Пусть будет чудо, и она поправится.
15 сентября, 16:15
elya.velichutina
10900118
да и хватит уже! сколько можно озвучивать каждый шаг?! зачем?!
15 сентября, 16:44
Паблос Майоров
3300122
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
РИА
Новости
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Актриса Анастасия Заворотнюк
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния