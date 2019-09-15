Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.

Ранее СМИ сообщили об онкологическом заболевании у Заворотнюк. По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. Однако Христов отмечал, что состояние артистки "нормальное".