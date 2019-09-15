Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 14 сентября этого года, в частности, смертную казнь заменят пожизненные каторжные работы, сообщила в воскресенье пресс-служба сирийского лидера.

Согласно опубликованному агентством SANA указу, всеобщая амнистия охватывает преступления, совершенные до 14 сентября 2019 года, и в ряде случаев речь идет о смягчении наказания.

К примеру, "смертная казнь заменяется пожизненными каторжными работами", гласит один из пунктов указа. Соответственно, вместо пожизненных каторжных работ попавшие под амнистию будут заниматься ими в течение 20 лет, а вместо пожизненного заключения осужденные будут отбывать срок в течение тех же 20 лет.

Также, согласно указу, полностью освобождаются от любых наказаний неизлечимо больные осужденные, достигшие возраста 75 лет на момент подписания указа. Конкретные случаи будут рассматривать специально сформированные комиссии.