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РИА Новости

Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

15:57 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 14 сентября этого года, в частности, смертную казнь заменят пожизненные каторжные работы, сообщила в воскресенье пресс-служба сирийского лидера.
Согласно опубликованному агентством SANA указу, всеобщая амнистия охватывает преступления, совершенные до 14 сентября 2019 года, и в ряде случаев речь идет о смягчении наказания.
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К примеру, "смертная казнь заменяется пожизненными каторжными работами", гласит один из пунктов указа. Соответственно, вместо пожизненных каторжных работ попавшие под амнистию будут заниматься ими в течение 20 лет, а вместо пожизненного заключения осужденные будут отбывать срок в течение тех же 20 лет.
Также, согласно указу, полностью освобождаются от любых наказаний неизлечимо больные осужденные, достигшие возраста 75 лет на момент подписания указа. Конкретные случаи будут рассматривать специально сформированные комиссии.
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Отмечается, что амнистия затронет тех, кто скрылся от правосудия, лишь в случае, если они добровольно сдадутся органам власти в течение максимум трех месяцев с момента публикации указа.
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