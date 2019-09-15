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РИА Новости
Война в Сирии

Асад обсудил с делегацией РФ подготовку к саммиту стран-гарантов "Астаны"

15:52 15.09.2019 (обновлено: 15:55 15.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад в воскресенье обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента Александром Лаврентьевым подготовку к саммиту стран-гарантов перемирия в САР, запланированному на 16 сентября в Анкаре, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
"Лаврентьев оповестил Асада о повестке встречи президентов стран-гарантов, запланированной на понедельник в Анкаре в рамках "астанинского" процесса, а также о продолжающихся усилиях РФ по устранению препятствий, которые ставят ряд стран в регионе и вне его с целью затянуть достижение решения, которое завершит войну в Сирии", - говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы.
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Согласно сообщению, российская делегация, в состав которой также вошел замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, подчеркнула, что "Москва намерена продолжить работу с Дамаском по уменьшению последствий террористической войны, ведущейся против сирийского народа". При этом одновременно будет продолжена война против терроризма и "очистка всей сирийской территории".
"Также стороны обсудили последние события в Сирии и регионе", - отмечается в сообщении.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление.
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