Асад обсудил с делегацией РФ подготовку к саммиту стран-гарантов "Астаны"

Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018

ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад в воскресенье обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента Александром Лаврентьевым подготовку к саммиту стран-гарантов перемирия в САР, запланированному на 16 сентября в Анкаре, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

"Лаврентьев оповестил Асада о повестке встречи президентов стран-гарантов, запланированной на понедельник в Анкаре в рамках "астанинского" процесса, а также о продолжающихся усилиях РФ по устранению препятствий, которые ставят ряд стран в регионе и вне его с целью затянуть достижение решения, которое завершит войну в Сирии", - говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, российская делегация, в состав которой также вошел замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, подчеркнула, что "Москва намерена продолжить работу с Дамаском по уменьшению последствий террористической войны, ведущейся против сирийского народа". При этом одновременно будет продолжена война против терроризма и "очистка всей сирийской территории".

"Также стороны обсудили последние события в Сирии и регионе", - отмечается в сообщении.