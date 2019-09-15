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РИА Новости

Киев заложил в проект бюджета почти десять миллиардов долларов на оборону

15:40 15.09.2019
2011
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Кабмин Украины заложил в проект бюджета на 2020 год 9,9 миллиардов долларов расходов на безопасность и оборону, сообщила в воскресенье на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Один из наибольших приоритетов - 245,8 миллиардов (гривен - Прим. ред.) мы планируем на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону", - сказала Маркарова на брифинге в воскресенье.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 15 сентября внести на рассмотрение Верховной рады проект госбюджета на 2020 год.
Кабмин Украины заложил в проект бюджета на 2019 год расходы на безопасность и оборону на уровне 7,43 миллиарда долларов.
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