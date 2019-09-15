Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью "может стать историческим" и навсегда воссоединить Церковь в отечестве и за рубежом.

"Вчера произошло событие, которое может стать историческим... Еще многое нужно сделать, чтобы осуществить результат этого деяния", - заявил патриарх Кирилл в воскресной проповеди в Ольгинском храме в Останкино.

Как отметил патриарх, архиепископ Иоанн, возглавляющий часть русской эмиграции, которая не принадлежала Русской зарубежной церкви (уже воссоединившейся с РПЦ в 2007 году), направил ему прошение о воссоединении. По словам Кирилла , реализация прошения "закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и русских людей, живущих за пределами отечества". Он добавил, что факт воссоединения в первый день церковного нового года (14 сентября) "помогает понять, что это воссоединение – навсегда".

Как пояснил патриарх, открыв прошение архиепископа Иоанна (Реннето), он понял, что откладывать его исполнение нельзя, и провел дистанционно заседание Священного синода РПЦ, переговорив с каждым его членом. "Я получил не просто согласие, а горячее согласие", - добавил патриарх Кирилл.

По его словам, этим решением синода воссоединяются все русские православные приходы в Западной Европе с матерью-церковью.