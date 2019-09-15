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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"

13:31 15.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью "может стать историческим" и навсегда воссоединить Церковь в отечестве и за рубежом.
"Вчера произошло событие, которое может стать историческим... Еще многое нужно сделать, чтобы осуществить результат этого деяния", - заявил патриарх Кирилл в воскресной проповеди в Ольгинском храме в Останкино.
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Как отметил патриарх, архиепископ Иоанн, возглавляющий часть русской эмиграции, которая не принадлежала Русской зарубежной церкви (уже воссоединившейся с РПЦ в 2007 году), направил ему прошение о воссоединении. По словам Кирилла, реализация прошения "закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и русских людей, живущих за пределами отечества". Он добавил, что факт воссоединения в первый день церковного нового года (14 сентября) "помогает понять, что это воссоединение – навсегда".
Как пояснил патриарх, открыв прошение архиепископа Иоанна (Реннето), он понял, что откладывать его исполнение нельзя, и провел дистанционно заседание Священного синода РПЦ, переговорив с каждым его членом. "Я получил не просто согласие, а горячее согласие", - добавил патриарх Кирилл.
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По его словам, этим решением синода воссоединяются все русские православные приходы в Западной Европе с матерью-церковью.
Предстоятель подчеркнул также, что это не просто церковное деяние, а последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения народа. Патриарх напомнил, что в результате порожденного революцией разделения народа огромное количество православных были вынуждены покинуть родину и уехать за рубеж. Исход, по его словам, ослабил силы народа, и его последствия сохранялись до сегодняшнего дня. Одним из таких последствий было разделение Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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