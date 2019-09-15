Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл

"И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому. — Прим. ред.), помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит", — сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.