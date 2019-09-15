Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому. — Прим. ред.), помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит", — сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.
"Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа", — отметил патриарх в воскресной проповеди.
Архиепископ Иоанн в субботу обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. Священный синод РПЦ в тот же день утвердил это прошение. Ранее Константинопольский патриархат, в состав которого несколько десятилетий входила архиепископия, упразднил ее статус.