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РИА Новости

В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим

12:06 15.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulНа месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
На месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 15 сен - РИА Новости. Количество сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ* в Афганистане приблизилось к критической отметке, что еще более повышает важность и актуальность стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщил начальник штаба аэромобильных войск Таджикистана, полковник Джахонгир Назарализод на церемонии открытия учений в воскресенье.
"После поражения международной террористической операции ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака, руководством данной организации была осуществлена перегруппировка и сосредоточение сил на территории Исламской Республики Афганистан. За счет ведения агитационных и вербовочных работ ежедневно увеличивается число сторонников ИГИЛ* на территории Афганистана, которое уже приблизилось к критической отметке", - сказал Назаролизод.
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Полковник отметил, что этот факт является причиной задуматься о повышении безопасности. "Афганистан - это великая страна с многовековой культурой, которая граничит практически со всеми странами-участницами учений "Центр-2019". Это, бесспорно, является важной причиной задуматься о безопасности наших стран. Всему мировому сообществу уже известно, что ни одна страна не застрахована от агрессии террористических организаций. Как показывает опыт, с этой напастью века можно и нужно бороться сообща, в свете этого проведение СКШУ "Центр-2019" становится более актуальным", - добавил Назаролизод.
Важность борьбы с терроризмом отметили и другие иностранные участники маневров. "Нынешнее учение является важной платформой для углубления делового сотрудничества, укрепления взаимодоверия между нашими странами. Китайская сторона намерена укреплять сотрудничество со всеми иностранными коллегами на условиях взаимодоверия и взаимовыгоды, чтобы совместно бороться с международным терроризмом", - сказал на церемонии заместитель командующего Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая генерал-лейтенант Лю Сяоу.
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Основные действия учений проходят 16-21 сентября. В них участвуют военные России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - всего порядка 128 тысяч военнослужащих. Будут задействованы более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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