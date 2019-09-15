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РИА Новости

В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек

11:53 15.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Шесть детей и шесть взрослых пострадали при взрыве газовоздушной смеси с последующим пожаром в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненным данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате взрыва пожар перешел на две квартиры. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Повреждена межкомнатная перегородка, несущие конструкции здания не пострадали.
Собеседник агентства добавил, что шесть детей и двое взрослых госпитализированы в лечебные учреждения города. Четырем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
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