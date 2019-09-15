В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Шесть детей и шесть взрослых пострадали при взрыве газовоздушной смеси с последующим пожаром в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По уточненным данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва пожар перешел на две квартиры. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Повреждена межкомнатная перегородка, несущие конструкции здания не пострадали.