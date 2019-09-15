В Оренбургской области прошла церемония открытия учений "Центр-2019"

ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 15 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые являются завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поприветствовал воинские контингенты, прибывшие для участия в СКШУ "Центр-2019". В церемонии открытия приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, а также военачальники Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана", - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что СКШУ "Центр-2019 пройдет с 16 по 21 сентября. В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировки войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.