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РИА Новости

В Оренбургской области прошла церемония открытия учений "Центр-2019"

10:43 15.09.2019 (обновлено: 10:52 15.09.2019)
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© Кадр из трансляции Минобороны РоссииЦеремония открытия стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
© Кадр из трансляции Минобороны России
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 15 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые являются завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поприветствовал воинские контингенты, прибывшие для участия в СКШУ "Центр-2019". В церемонии открытия приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, а также военачальники Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана", - уточняется в сообщении.
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В ведомстве добавили, что СКШУ "Центр-2019 пройдет с 16 по 21 сентября. В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировки войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.
По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.
Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
© Кадр из трансляции Минобороны РоссииЦеремония открытия стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
© Кадр из трансляции Минобороны России
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
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Александр ЛапинЮнус-Бек ЕвкуровОренбургская областьБезопасность
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