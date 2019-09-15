В МИД Украины заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе 16-го ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) заявил, что власти готовят ряд предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе 16-го ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) заявил, что власти готовят ряд предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом пишет Hromadske.

Глава украинского МИД подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако уже сейчас у Киева есть предложения для "оказавшихся по ту сторону".

В частности, речь идет о восстановлении моста в Станице Луганской и разведении войск, заявил он.

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим". Вадим Пристайко

Министр отметил, что эти меры будут отличаться от предложений предыдущих властей.

Ранее Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе в два этапа: сначала на участке Золотое — Петровское, затем по всей территории, после чего, по его словам, произойдет полное прекращение огня.

Вопрос амнистии

Накануне Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Министр отметил, что власти не согласятся на выборы в Донбассе на условиях ополченцев.

Дипломат также призвал Верховную раду изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Пристайко указал на то, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.