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РИА Новости

В МИД Украины заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса

09:26 15.09.2019 (обновлено: 10:51 15.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе 16-го ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) заявил, что власти готовят ряд предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом пишет Hromadske.
Глава украинского МИД подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации в Донбассе, однако уже сейчас у Киева есть предложения для "оказавшихся по ту сторону".
В частности, речь идет о восстановлении моста в Станице Луганской и разведении войск, заявил он.
"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим".
Вадим Пристайко
Министр отметил, что эти меры будут отличаться от предложений предыдущих властей.
Ранее Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе в два этапа: сначала на участке Золотое — Петровское, затем по всей территории, после чего, по его словам, произойдет полное прекращение огня.

Вопрос амнистии

Накануне Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Министр отметил, что власти не согласятся на выборы в Донбассе на условиях ополченцев.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
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Дипломат также призвал Верховную раду изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Пристайко указал на то, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями и ряд других мер. Однако договоренности не выполняются украинской стороной.
Бойцы ополчения Донбасса
Вчера, 21:55РИА Новости
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
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Обсудить 9
Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Донбасс не приемлет бандеровщину.
15 сентября, 10:19
01 02
4711103
Носятся с этими "минскими соглашениями" пятый год как с писанной торбой и при этом все прекрасно понимают что Киев их выполнять не собирался и не собирается. Признать республики и дело с концом, хуже от этого точно уже не будет.
15 сентября, 10:47
КККалина Красная
1701003
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