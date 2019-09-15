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РИА Новости

СМИ: Японии согласилась на снятие импортных ограничений на вино из США

06:25 15.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкКоллекция вина американского политика Джона Керри в винном подвале Крикова
Коллекция вина американского политика Джона Керри в винном подвале Крикова
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии согласилось на поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин в течение 5-7 лет после вступления в силу нового соглашения по торговле с США, которое может быть подписано в конце этого месяца, пишет газета Nikkei.
По словам неназванных источников издания, отмена тарифа, который в настоящее время составляет 125 иен (около 1,16 доллара) на каждый литр, позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин примерно на 13%.
Кроме вин, по данным собеседников газеты, правительство Японии также намерено снизить импортные тарифы на американскую говядину к 2033 году до 9% с нынешних 38,5%.
В конце августа торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о достижении договоренностей по торговле между Токио и Вашингтоном. По его словам, новый документ может быть подписан уже в конце месяца. Намерение подписать соглашение подтвердил и японский премьер Синдзо Абэ. Также сообщалось, что предметом принципиальных договоренностей США и Японии в сфере торговли стали сельское хозяйство и индустриальный сектор.
Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.
Флаг США
25 августа, 16:57РИА Новости
В США рассказали о торговых переговорах с Японией
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Синдзо АбэЯпонияСШАЭкономика
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