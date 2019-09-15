СМИ: Японии согласилась на снятие импортных ограничений на вино из США

ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии согласилось на поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин в течение 5-7 лет после вступления в силу нового соглашения по торговле с США, которое может быть подписано в конце этого месяца, пишет газета Правительство Японии согласилось на поэтапное снятие импортных ограничений с американских вин в течение 5-7 лет после вступления в силу нового соглашения по торговле с США, которое может быть подписано в конце этого месяца, пишет газета Nikkei

По словам неназванных источников издания, отмена тарифа, который в настоящее время составляет 125 иен (около 1,16 доллара) на каждый литр, позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин примерно на 13%.

Кроме вин, по данным собеседников газеты, правительство Японии также намерено снизить импортные тарифы на американскую говядину к 2033 году до 9% с нынешних 38,5%.

В конце августа торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о достижении договоренностей по торговле между Токио и Вашингтоном. По его словам, новый документ может быть подписан уже в конце месяца. Намерение подписать соглашение подтвердил и японский премьер Синдзо Абэ. Также сообщалось, что предметом принципиальных договоренностей США и Японии в сфере торговли стали сельское хозяйство и индустриальный сектор.