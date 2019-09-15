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РИА Новости

Пушков рассказал о проигрышной позиции Зеленского

05:20 15.09.2019 (обновлено: 07:35 15.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко об амнистии участникам конфликта в Донбассе и законе об особом статусе региона, указав, что для президента Владимира Зеленского позиция Киева невыгодна.
Ранее Пристайко высказался против предоставления амнистии ополченцам, а также призвал Верховную раду изменить действующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Министр отметил, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
13 сентября, 21:39РИА Новости
На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года
Пушков напомнил, что такая позиция противоречит Минским соглашениям и означает прямой отказ украинских властей от их выполнения.
"Проигрышная позиция для Зеленского", - констатировал сенатор.
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. Законопроект обжаловали в Конституционном суде Украины, но решение о его судьбе пока не принято. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановления социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями и ряд других мер. Однако договоренности не выполняются украинской стороной.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеЛНРДНРВадим ПристайкоДонбассАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВ мире
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