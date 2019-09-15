Пушков рассказал о проигрышной позиции Зеленского

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко об амнистии участникам конфликта в Донбассе и законе об особом статусе региона, указав, что для президента Владимира Зеленского позиция Киева невыгодна.

Ранее Пристайко высказался против предоставления амнистии ополченцам, а также призвал Верховную раду изменить действующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Министр отметил, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.

Пушков напомнил, что такая позиция противоречит Минским соглашениям и означает прямой отказ украинских властей от их выполнения.

"Проигрышная позиция для Зеленского", - констатировал сенатор.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. Законопроект обжаловали в Конституционном суде Украины, но решение о его судьбе пока не принято. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.