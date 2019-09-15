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РИА Новости

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране

04:25 15.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд на Киевском вокзале
Поезд на Киевском вокзале
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поезд на Киевском вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Анонсированная командой президента Украины Владимира Зеленского приватизация "Укрзализныци" может иметь катастрофические последствия для системы железнодорожного транспорта страны. Об этом в эфире YouTube-канала "CapitalTV" заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
По его словам, планы приватизации "Укрзализницы" озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт и не учитывает опыт европейских стран.
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"Если будет принято такое решение (о приватизации. – прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", - предупредил Кава.
Как напомнил экс-чиновник, подобное уже происходило в латиноамериканских странах, что привело к прекращению пассажирского движения и демонтажу до двух третей железнодорожной сети.
"Европейская модель отличается от этого. В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик", – заключил Кава.
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Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о плачевном состоянии украинской железнодорожной инфраструктуры. Так, средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, при этом компания не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет.
Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов железнодорожного оператора составляет 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад.
При этом треть железнодорожных путей на Украине требует полной реконструкции, остальная часть изношена более чем на 50 процентов. Кроме того, в капитальной модернизации нуждаются почти все мосты: около шести тысяч отслужили более пятидесяти лет, а еще тысяча — около ста.
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Ситуация на УкраинеАлександр КаваУкрзализницаУкраинаВ мире
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