"Единственный вариант — Москва". Вековая проблема Русской церкви решена

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Русская православная церковь приняла в свой состав главу Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) вместе с последовавшими за ним священниками и приходами. Тем самым почти вековому вынужденному разделению Церкви после революции и Гражданской войны в России положен конец. О том, как верующие шли к воссоединению и почему это поистине историческое событие, — в материале РИА Новости.

Долгая разлука

Среди туристов и горожан у 19-го округа Парижа неоднозначная репутация. С одной стороны, тихие улочки и скверы, с другой — засилье мигрантов и бездомных. А в одном из дворов — причудливый каменный храм с фасадом, расписанным в русском стиле. Это Сергиевское подворье и одноименный богословский институт — уже почти сто лет "душа" Русского экзархата в Западной Европе.

Великие русские философы Василий Зеньковский, Григорий Трубецкой, отцы Сергий Булгаков и Георгий Флоровский трудились здесь после вынужденного бегства с родины. Все они, вместе с митрополитом Евлогием (Георгиевским), которому патриарх Тихон в 1921-м вверил временное управление западноевропейскими приходами Московского патриархата, надеялись на скорое возвращение.

Эта надежда стоила им разрыва общения с митрополитом Антонием (Храповицким) и его паствой — они считали, что все решения патриарх Тихон принимает под давлением большевиков. Владыка Антоний взял на себя управление эмигрантскими общинами. Так появилась Русская православная церковь за рубежом, главные деятели которой были категорически против большевистского режима и выступали за восстановление монархии в России.

А владыка Евлогий все же надеялся, что ситуация изменится. Однако в начале 30-х годов, когда гонения на Русскую церковь стали особенно масштабными, его связь с Москвой прервалась. Но Архиепископия не желала быть в "свободном плавании": с одной стороны, ее члены не хотели нарушать канонов и самовольно провозглашать себя автокефальной церковью, с другой — не могли оставаться в юрисдикции Московского патриархата, который, как считали тогда многие в Европе, вот-вот будет полностью уничтожен безбожной властью. В итоге верующие Русского экзархата попросились в Константинопольский патриархат с условием сохранения русской богослужебной традиции, а также принципов Поместного собора 1917-1918 годов — по ним епископа и священников выбирают простые прихожане.

После Второй мировой войны была надежда на воссоединение с Церковью-матерью, и Константинопольский патриарх Афинагор предложил экзархату вернуться в Московский патриархат. Однако по ряду причин прихожане отказались, и в 1971 году Архиепископия стала особой самоуправляемой структурой в составе Константинопольского патриархата. Этот статус в 1999 году подтвердил и патриарх Варфоломей, выдав соответствующий томос.

Но спустя 19 лет он неожиданно решил ликвидировать экзархат, а приходы разбросать по греческим епархиям. Однако архиепископ Иоанн вместе с духовенством и прихожанами отказались подчиняться столь самовольному решению.

Только Москва

Владыка Иоанн обратился к патриарху Кириллу после заседания Генассамблеи Архиепископии в Париже 7 сентября. Большинство участников — 104 из 179 — проголосовали за возвращение в Московский патриархат. Неделю спустя синод Русской православной церкви решил принять архиепископа Иоанна вместе со всеми желающими священниками и приходами.

Речь идет не только об этнических русских. За сто лет потомки эмигрантов практически полностью ассимилировались — теперь их вряд ли отличишь от коренных французов или немцев. Но связи с исторической родиной они не теряют — во многом благодаря именно религиозной традиции.

Общину Пантелеимонова храма в Брюсселе тоже чисто русской не назовешь: здесь и бельгийцы, и французы, и поляки, и украинцы. Однако для них важно духовное единение с Русской православной церковью и ее традициями.

"Поэтому единственным вариантом я вижу Москву", — признается РИА Новости настоятель храма иеромонах Прохор (Спасский).

Хотя при обсуждении судьбы экзархата некоторые прихожане рассматривали этот вопрос в политическом, а не религиозном ключе, в самом Московском патриархате подчеркивали, что общины Архиепископии решают свою судьбу самостоятельно.

Так и случилось: часть приходов решила вернуться в Москву, а часть осталась в юрисдикции Константинополя. Хотя Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) не раз заявлял, что не признает решений Архиепископии — ведь, с его точки зрения, всем уже заведуют греки.

Скорее всего, Фанар через светский суд оспорит у Архиепископии право на владение храмами. Хотя по французским законам каждый приход — абсолютно самостоятельное юридическое лицо, а экзархат — не более чем "руководящий союз русских православных сообществ в Западной Европе". Для светского законодательства куда важнее официально зарегистрированный устав этого союза, а не греческие каноны.

С церковными же законами и так все понятно: Фанар уже дискредитировал себя в глазах остального православного мира, когда ввязался в авантюру предыдущего президента Украины Петра Порошенко по созданию "незалежной церкви" на базе структур раскольников. Именно на фоне их легализации патриарх Варфоломей решил распустить Русский экзархат. А новым управляющим его приходами он как бы в насмешку поставил митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса), курирующего украинских раскольников.

"После того как иерархи Константинопольской церкви совершили кощунственные службы, нарядив в священные одежды мирян, которые заявляют, что они — священники, хотя таковыми не являются, любые действия Константинополя в каноническом поле нас уже мало беспокоят, мы считаем их несущественными", — заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), участвовавший в переговорах с Архиепископией.

А за несколько дней до исторического решения синода РПЦ в Париже вместе с митрополитом Эммануилом сослужил представитель "украинской незалежной церкви" Евстратий Зоря — один из тех самых "мирян в священных одеждах".

Большая радость

И вот в ответ на все разделения приходы Архиепископии решили воссоединиться с Церковью-матерью. Теперь предстоит обсуждение статуса этой структуры. По всей видимости, автономный статус и особенности избрания священнослужителей сохранятся. Более того, глава и представители Архиепископии смогут участвовать в высших органах управления РПЦ — синоде, Архиерейском и Поместных соборах.

"Думаю, это внутреннее дело Русской православной церкви, но, конечно, примечательное для всего православного мира. Ведь всякое преодоление разделения в православии — это всегда хорошо, это радость для всего православного мира", — отмечает епископ Савва.

В разговоре с РИА Новости он признался, что это для него немного и личная история, ведь он вырос в Париже и с теплотой вспоминает о "маленьких, но уютных храмах Архиепископии".

А в целом он считает это событие историческим: за последние годы потомки русских эмигрантов и коренные европейцы, которые стали прихожанами храмов русской традиции, постепенно осознали, что вызванные революцией 1917 года разделения остались в прошлом. Пора поставить точку — что и было сделано.