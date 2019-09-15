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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как иностранные туристы бронируют авиабилеты в Россию

10:15 15.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
Эксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Объем бронирования иностранными туристами билетов в Россию в январе-августе 2019 года вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.
Специалисты исследовали турпоток самостоятельных путешественников из-за границы (исключая страны СНГ) в Россию, воспользовавшихся услугами сервиса, и определили направления с наибольшим спросом.
Самые востребованные у гостей из-за рубежа маршруты - из Праги в Москву (спрос вырос на 112,5%) и в Санкт-Петербург (+61,9%), а также рейсы в российскую столицу из Лондона (+57,1%), Ниццы (+20,1%) и Риги (+16,6%).
Больше всего клиентов приобретали билеты в Москву (59% прибытий), 12% направлялись в Санкт-Петербург, два процента - во Владивосток. Эти города - лидеры по объему иностранного турпотока.
Перелет в российскую столицу из Бургаса оказался самым недорогим (девять тысяч рублей за билет в оба конца). Также бюджетно можно добраться до России из города Салоники, Праги и Стамбула (билет в оба конца можно найти за 10-12 тысяч рублей).
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