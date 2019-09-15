Эксперты рассказали, как иностранные туристы бронируют авиабилеты в Россию

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Объем бронирования иностранными туристами билетов в Россию в январе-августе 2019 года вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.

Специалисты исследовали турпоток самостоятельных путешественников из-за границы (исключая страны СНГ) в Россию, воспользовавшихся услугами сервиса, и определили направления с наибольшим спросом.

Самые востребованные у гостей из-за рубежа маршруты - из Праги в Москву (спрос вырос на 112,5%) и в Санкт-Петербург (+61,9%), а также рейсы в российскую столицу из Лондона (+57,1%), Ниццы (+20,1%) и Риги (+16,6%).

Больше всего клиентов приобретали билеты в Москву (59% прибытий), 12% направлялись в Санкт-Петербург, два процента - во Владивосток. Эти города - лидеры по объему иностранного турпотока.