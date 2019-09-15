"Костюм треснул в первый же выход". Истории невероятного похудения

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Мария Марикян. За последние пять лет число россиян, страдающих ожирением, выросло почти в полтора раза. Этот диагноз поставили более чем двум миллионам человек — таковы данные Минздрава. В борьбе с лишним весом, прежде чем начать правильно питаться и заниматься спортом, люди изнуряют себя строгими диетами и впадают в стресс, из-за чего состояние здоровья только ухудшается. Почему появляются лишние килограммы и как правильно от них избавиться — в материале РИА Новости ко Всемирному дню худеющих.

"Была больше всех"

Двадцатидевятилетняя Екатерина Попенко из Владивостока похудела на 50 килограммов с 2013-го по 2017-й. По словам девушки, если не учитывать срывы, работа над собой заняла год.

"Когда мне было девять лет, я попала в ДТП — на лице остались серьезные шрамы. Меня возили к косметологам, хирургам, чтобы все отшлифовать. Другие дети дразнили меня по этому поводу, я очень обижалась. Сидела дома, закрывалась у себя в комнате, смотрела сериалы и много ела. Так продолжалось до 14 лет, — рассказывает РИА Новости Екатерина. — Помню, очень сильно комплексовала, когда мы в школе проходили медосмотр и взвешивались. Я точно знала, что весила больше всех".

Лишние килограммы набирались медленно, а "одежда все менялась в размерах". Школу девушка окончила с весом под 90 при росте 172. В институте за год набрала еще пятнадцать. Покупать вещи в магазинах, где одевались обычно ее сверстницы, Екатерина не могла: не было ничего подходящего. "Мы с мамой одевались вместе в магазине "Большие люди" и периодически менялись одеждой. Купили очень красивый классический костюм серого цвета 56-го размера, так он на мне треснул сзади при первом же выходе. В тот момент я поняла, что все — беда".

Ей было 22, когда она увидела на весах отметку "103": "Мне казалось, что я вешу не больше 80 килограммов. Я очень расстроилась". Еще в подростковом возрасте Екатерина встретила первую любовь, молодой человек "никогда не указывал на лишний вес и не осуждал": "Он видел мои изменения с 50 до 103 килограммов. Уверял, что я красивая. Держался стойко рядом со мной, я потом имела наглость даже уйти от него".

"Мешок на животе"

Екатерина искала способы сбросить вес, перепробовала многое, "всего даже и не вспомнить". "Практиковала голодание. Система была такая: два дня ешь, один — голодаешь и пьешь талую воду. У меня кружилась голова, я плохо спала и была постоянно на нервах. Затем перешла на японскую диету. Сбросила 16 килограммов за полтора месяца. Только потом поняла, что фактически я сидела на "сушке", еще и неправильно, — объясняет Попенко. — Помню, как-то приехала домой к родителям — я тогда жила отдельно, училась во Владивостоке, — они подумали, что я чем-то больна. Очень сильно переживали".

Затем строгие и изнурительные диеты сменились правильным, сбалансированным питанием и занятиями в спортзале. Так с 80 кило она похудела до 57: "Познаний в спорте не было — я делала, что мне говорили. В итоге качество тела было отвратительным. Привести все в порядок оказалось сложнее, чем похудеть. Когда я все-таки нашла "своего" тренера, пришла к 53 килограммам в качественном теле". Екатерина признается: растяжки остались. Как-то ей даже хотелось убрать лишнее на животе с помощью хирургических вмешательств, но врачи посоветовали больше заниматься спортом. Чтобы убрать "мешок на животе", она ежедневно на протяжении семи месяцев качала пресс: "Сейчас это вошло в привычку".

Тренер, увидев результаты, рекомендовал Екатерине подготовиться к соревнованиям по фитнес-бикини. В 2017-м девушка заняла третье место, через год — первое: "Очень много споров было по поводу моего лидерства. На соревнованиях тело должно быть идеальным. А у меня были видны растяжки на фото — никакой грим их не скроет, но со сцены они были незаметны". В этом году она решила на сцену не выходить, просто поддерживает вес и форму. И теперь консультирует желающих сбросить вес, работает в салоне красоты.

Попенко признается, что от всех комплексов избавиться так и не удалось: "До сих пор в компаниях я стесняюсь есть. Те, кто был в большом весе, понимают это. Ощущение большого тела осталось".

Она добавляет: на своем опыте поняла, что худеть быстро нельзя. "Если бы те знания, которые есть сейчас у меня, были тогда, я бы вышла с меньшими потерями. Худеть слишком резко не стоит, хоть и очень хочется. Главное — поставить четкую цель. У меня, например, она была "материальная" — я очень стеснялась носить джинсы, не надевала их лет с 15-ти. Начала носить только в 24. Еще важно принять установку: это на всю жизнь. Знаю по себе, если расслаблюсь, лишние килограммы возвращаются. Надо с этим смириться и продолжать работать над собой".

Весы не выдерживали

Сергей Карнаухов родился и живет в небольшом поселке в Брянской области. Ему 31 год. Шесть лет назад он весил 200 килограммов. Сейчас — 98. Сергей изменился до неузнаваемости — похудел и набрал мышечную массу.

В беседе с РИА Новости молодой человек вспоминает, что проблемы с лишним весом начались в подростковом возрасте: "Попал в не очень хорошую компанию, где считалось модным курить и пить пиво ящиками. Тогда я был очень неуверенным в себе, не мог пойти против течения, боялся остаться один. Вел малоподвижный образ жизни: у меня еще не было дома своего тренажерного зала".

Вес постепенно рос, пока не достиг двухсот килограммов: "Я не мог взвешиваться на весах, они просто меня не выдерживали! В какой-то день в голове что-то "щелкнуло": я посмотрел на фото, увидел себя и был в шоке — как же сильно себя запустил".

Сбросить вес Сергею было непросто из-за проблем с ногами: "Родился я абсолютно здоровым. Когда мне не было и годика, поднялась температура. Вызвали врачей, они допустили ошибку, из-за чего у меня перестали работать ноги. Все последующие годы стали испытанием для нашей семьи: операции, поездки по больницам, санаториям и шаманам. Раньше вообще ходить не мог — ползал. Потом — костыли. Сейчас уже лучше, достаточно трости. С детства мечтаю сделать протез".

"Не падай духом"

Осознав, что пора сменить образ жизни, Карнаухов первым делом отказался от вредных привычек и начал откладывать на собственный тренажер — в поселке не было спорткомплекса, заниматься негде: "Со стороны я походил на оборванца. В то время как сверстники тратили деньги на айфоны, путешествия, девушек, я экономил каждую копейку — окружающие меня не понимали".

Три года назад Сергей запустил канал на ютьюбе, где вел видеодневник своего преображения. Много времени уделил силовым видам спорта, в тот период вес держался на отметке 120-130: "Сначала занимался дома, потом пошел в зал. Тренер, увидев мои результаты, тут же отправил на соревнования по жиму лежа". Теперь Сергей хочет оставить этот вид спорта и похудеть до 85 килограммов, "чтобы ногам было легче".

Отвечая на вопрос о том, сколько у него тренажеров, собеседник сбивается со счета: домашний зал "ничем не уступает тем, что в спортивных клубах".

Сергей полностью посвятил себя спорту. Он получает большой отклик от своих подписчиков, которые наблюдают за его прогрессом в Сети. Карнаухову в будущем хотелось бы основать общественное движение "Не падай духом", чтобы помочь тем, кому нужна мотивация: "Я обычный деревенский парень. Когда все это начинал, у меня даже интернета дома не было. В какой-то момент я переступил через себя и проделал огромную работу. Теперь хочу помогать другим".

"Все это уже позади"

Мария (фамилию и возраст героиня попросила не указывать) живет в Санкт-Петербурге и работает бухгалтером. За полтора года ей удалось сбросить 73 килограмма: первоначальный вес — 128. Она рассказывает, что с самого детства была крупнее сверстниц: "В школе очень стеснялась ходить на физкультуру. Но спортом занималась — с первого по восьмой класс посещала бальные танцы. Когда поступила в университет, вес продолжал расти. Думаю, из-за того, что после учебы я возвращалась домой поздно и ела много по вечерам. Да и в течение дня с одногруппниками питались вредной пищей, в основном фастфудом".

Первую попытку похудеть предприняла, устроившись на работу: купила абонемент в спортзал, занималась с тренером. Сбросила 15 килограммов, но через некоторое время они вернулись. По словам Марии, все из-за того, что хотела быстрее увидеть результат: "Устраивала разгрузочные дни — сутки могла ничего не есть, тренироваться, а на следующий день нарушала режим питания". Затем и вовсе забросила спорт. "Так, кажется, продолжалось бесконечно — я покупала абонемент, возвращалась в зал, что-то уже сама умела делать, потом снова срывалась".

В апреле 2017-го "в голове что-то перемкнуло" и Мария решилась — "сейчас или никогда": "Я осознала, что за красивой одеждой, наращенными волосами, накладными ресницами, длинными ногтями, ярким макияжем проблему не скрыть".

"Называли жирной"

Первое, что сделала девушка, — "поменяла всю еду, что была в холодильнике": "И это был не понедельник! Я решила в первую очередь нормализовать питание, а только потом идти в зал". Вернулась в спорт, когда весы показали двухзначное число.

"Я могла заниматься по десять раз в неделю — приходила в зал и утром, и вечером. В октябре 2018-го случайно уронила блин на ногу. Мне наложили гипс, очень переживала, что наберу вес. Позже я возобновила тренировки, выполняла силовые упражнения. А как нога выздоровела — включила и кардио. В начале этого года я весила 55 килограммов".

Впрочем, и это Марию не устраивает, теперь она набирает мышечную массу. Сейчас ее вес при росте 164 сантиметра — 57 килограммов. Собеседница жалеет, что не начала работать над собой раньше: "Когда-то передвигалась исключительно на транспорте, пройти пешком остановку — ни за что!" По словам девушки, ей нередко приходилось слышать насмешки по поводу своего веса. "Часто за спиной кто-то шушукался и называл жирной. Мне все это портило настроение. Помню, летом всегда очень комплексовала выходить на улицу — надевала что-то мешковатое и обязательно с длинными рукавами. И вообще редко с друзьями гуляла. Но все это уже позади".

Духовная пища

Как правильно похудеть и не навредить здоровью? На эти вопросы мы попросили ответить Елену Островскую, диетолога-эндокринолога Клиники коррекции веса доктора Ковалькова.

"Основная причина набора веса в 90 процентах случаев — нарушение питания, а не заболевание. Связано это с тем, что человек потребляет энергии больше, чем расходует. Лишний вес набирается, как правило, не за неделю и не за месяц, а за несколько лет. Для организма килограммы жира — не просто ненужный балласт, это то, что содержит в себе большое количество кровеносных сосудов, биологически активных веществ: организму расставаться со всеми этими запасами не так просто. Если человек теряет вес быстро, использует радикальные способы, организм впадет в стресс. Состояние здоровья может измениться по разным параметрам: от ухудшения качества кожи, зубов, выпадения волос до глубинных проблем — дефицита микроэлементов", — объясняет врач.

По словам Островской, есть несколько типичных ошибок, которые чаще всего допускают худеющие. Во-первых, желание быстро сбросить вес с помощью строгих диет. Во-вторых, резкое ограничение жиров в рационе. В-третьих, прием одних и тех же продуктов питания. "Каждый продукт содержит свои витамины и микроэлементы. Рацион должен быть разнообразным". Также специалист отметила, что есть период активного снижения веса, а есть период поддержания — его обязательно нужно пройти и не расстраиваться, если вес не снижается. Необходимо включить в рацион разнообразные полезные продукты. Если человек затрудняется сделать это самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.