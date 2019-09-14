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РИА Новости

Додон недоволен работой некоторых министров

20:48 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у него есть вопросы к ряду министерств, поскольку их руководители не справляются со своими обязанностями.
"У меня есть вопросы к ряду министерств, я скажу им, когда исполнится 100 дней правления. Я не буду называть имена министров, но вижу, что не справляются", - заявил Додон в эфире местного телеканала Jurnal TV.
Президент отметил, что на следующей неделе планирует выступить с сообщением на заседании парламента, чтобы обсудить работу правительства. Он отметил, что к нему обращаются люди, недовольные действиями кабмина. При этом президент выступает за сохранение правящего парламентского большинства и не исключает, что Соцпартия подпишет новое соглашение о сотрудничестве с блоком ACUM.
"Мы должны закончить обсуждение реформы прокуратуры и юстиции, должны внести в соглашение все, что касается второго чтения, там много элементов, не только эти реформы. Подпишем соглашение - и идем дальше. Я бы настоял, чтобы это случилось на следующей неделе", - отметил Додон.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.

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