Додон недоволен работой некоторых министров

КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у него есть вопросы к ряду министерств, поскольку их руководители не справляются со своими обязанностями.

"У меня есть вопросы к ряду министерств, я скажу им, когда исполнится 100 дней правления. Я не буду называть имена министров, но вижу, что не справляются", - заявил Додон в эфире местного телеканала Jurnal TV

Президент отметил, что на следующей неделе планирует выступить с сообщением на заседании парламента, чтобы обсудить работу правительства. Он отметил, что к нему обращаются люди, недовольные действиями кабмина. При этом президент выступает за сохранение правящего парламентского большинства и не исключает, что Соцпартия подпишет новое соглашение о сотрудничестве с блоком ACUM.

"Мы должны закончить обсуждение реформы прокуратуры и юстиции, должны внести в соглашение все, что касается второго чтения, там много элементов, не только эти реформы. Подпишем соглашение - и идем дальше. Я бы настоял, чтобы это случилось на следующей неделе", - отметил Додон.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.