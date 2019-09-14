Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что вскоре удастся договориться о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым.
"Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать", - цитирует Волкера агентство УНИАН.
Всего с августа 2017 года прошло четыре встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера. Некоторые СМИ выражали мнение, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.