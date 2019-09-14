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РИА Новости

Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым

20:24 14.09.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что вскоре удастся договориться о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым.
"Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать", - цитирует Волкера агентство УНИАН.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 16:41РИА Новости
Волкер не видит необходимости в смене формата Минских соглашений
Всего с августа 2017 года прошло четыре встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера. Некоторые СМИ выражали мнение, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерВладислав СурковРоссияСШАУкраинаВ мире
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