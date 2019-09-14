Волкер надеется на скорую встречу с Сурковым

Всего с августа 2017 года прошло четыре встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера. Некоторые СМИ выражали мнение, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.