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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх поздравил главу "Русского экзархата" с историческим событием

19:56 14.09.2019 (обновлено: 20:19 14.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Кирилл в телефонном разговоре с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном (Реннето) выразил радость после присоединения к Московскому патриархату приходов "Русского экзархата", сообщается на сайте РПЦ.
Священный синод РПЦ ранее в субботу принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и всех клириков под его руководством и приходы, его поддержавшие, в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.
На богослужении в храме Христа Спасителя
Вчера, 20:05Религия и мировоззрение
В РПЦ считают, что не все приходы "Русского экзархата" к ней присоединятся
"Четырнадцатого сентября состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето)... Предстоятель Русской православной церкви выразил радость в связи с произошедшим историческим событием, поздравил архиепископа Иоанна и поблагодарил его за мудрое руководство паствой", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияВ мире
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