Патриарх поздравил главу "Русского экзархата" с историческим событием

Священный синод РПЦ ранее в субботу принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и всех клириков под его руководством и приходы, его поддержавшие, в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.