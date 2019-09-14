Патриарх поздравил главу "Русского экзархата" с историческим событием

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Кирилл в телефонном разговоре с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном (Реннето) выразил радость после присоединения к Московскому патриархату приходов "Русского экзархата", сообщается на сайте РПЦ.
Священный синод РПЦ ранее в субботу принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и всех клириков под его руководством и приходы, его поддержавшие, в юрисдикцию Московского патриархата. Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. В ноябре прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей ликвидировал экзархат, который до этого десятилетиями был в составе Константинопольской церкви. Архиепископия не согласилась с этим решением, начав переговоры с другими поместными церквами о присоединении к ним.
"Четырнадцатого сентября состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето)... Предстоятель Русской православной церкви выразил радость в связи с произошедшим историческим событием, поздравил архиепископа Иоанна и поблагодарил его за мудрое руководство паствой", - говорится в сообщении.