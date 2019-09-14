ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе. Архивное фото

Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщил в субботу журналистам представитель Народной милиции сампровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.