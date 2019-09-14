ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщил в субботу журналистам представитель Народной милиции сампровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала текущих суток по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) враг семь раз нарушил режим прекращения огня, с применением минометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.