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РИА Новости

ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

19:08 14.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщил в субботу журналистам представитель Народной милиции сампровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала текущих суток по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) враг семь раз нарушил режим прекращения огня, с применением минометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины
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