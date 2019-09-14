Глава МИД Украины призвал внести изменения в закон о статусе Донбасса

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Что касается действующего закона об особом статусе (Донбасса - ред.), сама эта идея особого статуса, которая прописана в действующем законе - это был компромисс, который позволил нам прекратить войну с самого начала в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше…, и я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложное задание - каким образом изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон", - сказал Пристайко.