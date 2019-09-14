Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T02:30Z
https://ria.ru/20190914/1558693974.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/98/1558389851_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89d2f02882c5f847b3ddfcfdd1ed1e38.jpg
РИА Новости

Глава МИД Украины призвал внести изменения в закон о статусе Донбасса

18:43 14.09.2019 (обновлено: 02:30 15.09.2019)
34360
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"Что касается действующего закона об особом статусе (Донбасса - ред.), сама эта идея особого статуса, которая прописана в действующем законе - это был компромисс, который позволил нам прекратить войну с самого начала в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше…, и я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложное задание - каким образом изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон", - сказал Пристайко.
По его словам, эта работа начинается совместно между правительством и депутатами Рады.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 16:55РИА Новости
Волкер оценил возможность проведения выборов в Донбассе
1934553147
Обсудить 16
Ситуация на УкраинеДНРВадим ПристайкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ЛДНР -фактически государственные образования. Основанием их создания стали референдумы. Интересно, когда основное большинство жителей ЛДНР станут гражданами России - зачем нужен "особый статус" и прочие посулы со стороны 404-й (которая сама не обладает суверенитетом) . Вон оно чё, Михалыч.....
14 сентября, 20:00
nico1949bis
3701007
У них своя, вертуальная Ялта, впрочем как и страна - вертуальная)
14 сентября, 20:35
Александр Бородин
2230002
Рекомендуем
Подводная ракета Шквал (вид сзади)
NI назвал российское оружие, способное "покорить весь мир"
РИА
Новости
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер оценил возможность проведения выборов в Донбассе
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Лента
новостей
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре
Анастасия Заворотнюк
Садальский прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Алексей Гончарук
Премьер Украины рассказал, как Киев должен ответить России
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
23:35Сноуден хочет получить убежище во Франции
Лента новостейМолния