СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Ярославской области

На записи видно, что в результате столкновения автобус вылетел в кювет. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Авария произошла утром в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. По последним данным, погибли семь человек, включая водителей обоих транспортных средств. Пострадали около тридцати человек.