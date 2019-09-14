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РИА Новости

СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Ярославской области

18:29 14.09.2019
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места аварии с автобусом и фурой под Ярославлем.
На записи видно, что в результате столкновения автобус вылетел в кювет. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Авария произошла утром в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. По последним данным, погибли семь человек, включая водителей обоих транспортных средств. Пострадали около тридцати человек.
Возбуждено уголовное дело. Расследование находится под контролем центрального аппарата СК.
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ДТП с автобусом под ЯрославлемСК РФЯрославская область
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