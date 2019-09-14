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РИА Новости

Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем

18:24 14.09.2019 (обновлено: 23:14 14.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пострадавшие в результате ДТП автобуса с фурой в Ярославской области рассказали об аварии, в результате которой погибли семь человек.
По словам пассажира Сергея Ковалева, водитель автобуса никого не обгонял и "не вилял". Мужчина признался, что после столкновения не сразу понял, что стряслось, — он вылетел через заднее стекло автобуса.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 12:36РИА Новости
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Ярославлем
"У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться", — рассказал Ковалев РЕН ТВ.
Мужчина помог троим пассажирам покинуть транспортное средство перед тем, как приехала скорая.
Дмитрий Шиткин также был в автобусе в момент ДТП. Он рассказал, что они с другом отделались синяками, потому что сидели в середине салона.
"Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей", — вспоминает мужчина в беседе с порталом "76.ru".
Очевидцы также рассказали, что пострадавшего в ДТП ребенка отправили на обследование и на операцию. Его мать упала в обморок у всех на глазах.
"Врачи очень быстро оказали ей первую помощь", — поделились очевидцы.
Медики прооперировали мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 13:21РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Утром в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Травмы получили около тридцати человек.
На месте ДТП работают следователи и криминалисты. Проводится проверка. По факту происшествия завели два уголовных производства. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, МВД — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 15:28РИА Новости
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП под Ярославлем
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Следственный комитет РФЯрославская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Потому что надо встречные полосы разделять,а не на Луну и ПАСЕ деньги тратить.150 км примерно двухполоски российской Пyтuн подарил в ПАСЕ.Это по деньгам...
14 сентября, 20:29
Максимус Трой
46003014
Да разделяй - не разделяй, тупые водятлы всё равно найдут обо что убиться, и пассажиров своих поубивать.
14 сентября, 21:13
СССергей Смирнов
9001013
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