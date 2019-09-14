Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пострадавшие в результате ДТП автобуса с фурой в Ярославской области рассказали об аварии, в результате которой погибли семь человек.

По словам пассажира Сергея Ковалева, водитель автобуса никого не обгонял и "не вилял". Мужчина признался, что после столкновения не сразу понял, что стряслось, — он вылетел через заднее стекло автобуса.

"У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться", — рассказал Ковалев РЕН ТВ.

Мужчина помог троим пассажирам покинуть транспортное средство перед тем, как приехала скорая.

Дмитрий Шиткин также был в автобусе в момент ДТП. Он рассказал, что они с другом отделались синяками, потому что сидели в середине салона.

"Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей", — вспоминает мужчина в беседе с порталом "76.ru".

Очевидцы также рассказали, что пострадавшего в ДТП ребенка отправили на обследование и на операцию. Его мать упала в обморок у всех на глазах.

"Врачи очень быстро оказали ей первую помощь", — поделились очевидцы.

Медики прооперировали мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Утром в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Травмы получили около тридцати человек.