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РИА Новости
Культура

Создатели "Мстителей" прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel

20:56 14.09.2019
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© Marvel Enterprises (2002) Кадр из фильма "Человек-паук"
Кадр из фильма Человек-паук
© Marvel Enterprises (2002)
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Джозеф и Энтони Руссо прокомментировали уход Человека-паука из киновселенной Marvel после скандала с Sony, сообщает Toronto Sun.

"Это был непростой союз с самого начала. Но я считаю, что это огромная ошибка со стороны Sony думать, что они смогут повторить успех Кевина (Кевин Файги - глава Marvel Studios, - Прим.ред.) и рассказать историю настолько же успешно, как это делал он все эти годы", - прокомментировал Джозеф Руссо.

Его брат Энтони Руссо рассказал, что им было тяжело включить Человека-паука в фильм "Первый мститель: Противостояние", но Кевин Файги тогда с этим справился.
"Disney и Sony тогда нашли способ, как сделать так, чтобы это сработало, и получилось несколько фильмов, плюс, зрители оценили этот союз. Но мы-то знаем, как тяжело было заключить это сотрудничество, поэтому тот факт, что все распалось, не очень удивляет нас с Джо", - объяснил Энтони Руссо.
В августе СМИ писали, что президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет больше продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures.
Это привело к тому, что супергерой из комиксов Marvel перестал быть частью киновселенной.
Кадр из фильма Человек-паук
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