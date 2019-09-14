Трамп обсудил с Нетаньяху вопрос договора о взаимной обороне США и Израиля

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность подписания договора о взаимной обороне США и Израиля.

"Сегодня я говорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху и обсуждал возможность продвижения по вопросу договора о взаимной обороне между США и Израилем. Этот договор еще больше укрепит прочный союз между двумя странами. Рассчитываю продолжить эти обсуждения после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце!" - написал Трамп в Twitter

Выборы в кнессет пройдут 17 сентября, партия Нетаньяху "Ликуд" борется за то, чтобы получить возможность, как и прежде, формировать коалиционное правительство.