Bloomberg рассказал о возможном кредите МВФ для Украины

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд и Киев могут согласовать кредит на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщил Международный валютный фонд и Киев могут согласовать кредит на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.

По информации издания, новая программа финансовой помощи заменит действующую программу stand-by и будет представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования.

Ранее новый премьер Украины Алексей Гончарук заявил о начале работы миссии Международного валютного фонда в Киеве.

Транши от МВФ

В 2014 году власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

Совет управляющих МВФ 18 декабря решил выделить Украине дополнительную льготную кредитную линию на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. Первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.