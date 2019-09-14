Bloomberg рассказал о возможном кредите МВФ для Украины

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд и Киев могут согласовать кредит на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.
По информации издания, новая программа финансовой помощи заменит действующую программу stand-by и будет представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования.
Ранее новый премьер Украины Алексей Гончарук заявил о начале работы миссии Международного валютного фонда в Киеве.
Транши от МВФ
В 2014 году власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.
Совет управляющих МВФ 18 декабря решил выделить Украине дополнительную льготную кредитную линию на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. Первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.
Чтобы соответствовать требованиям программы, Рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. Также совет директоров Всемирного банка 18 декабря решил предоставить Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов.