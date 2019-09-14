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РИА Новости

Историк прокомментировал предложенные на Украине изменения в учебники

17:24 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет в школе
Кабинет в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кабинет в школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подход украинского минобразования к внесению изменений в школьные учебники истории не отражает действительность, считает и.о. декана исторического факультета МГУ имени М.В Ломоносова, академик РАО, профессор Лев Белоусов.
Ранее глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила о необходимости внесения изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что "Россия – друг Украины". По ее словам, события 2013-2014 годов "изменили политическую идентичность", и это нужно отобразить в том, как преподают учителя.
"Для меня это грустная новость. По крайней мере по двум причинам. Во-первых, потому что наши народы - братские. Они были, есть и, я уверен, останутся таковыми. У нас непростая общая история, скрепленная в совсем недавнем прошлом общей борьбой с нацизмом и фашизмом. Поэтому такой подход, мягко говоря, не отражает историческую действительность, историческую реальность", - сказал Белоусов РИА Новости.
В качестве второй причины он назвал тот факт, что школьные учебники - это "мощнейший инструмент формирования умонастроений детей и молодых людей".
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"Если мы со школьной скамьи начинаем воспитывать в них чувство ненависти к народам России, то, к чему это может привести в недалеком будущем, мне об этом даже страшно подумать", - добавил Белоусов.
В учебники истории на Украине неоднократно вносились изменения. В частности, минобразования обязало издательство "Генеза" и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича, одного из лидеров националистической "Украинской повстанческой армии"*, с нацистами в период Второй мировой войны.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что " Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
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