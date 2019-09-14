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РИА Новости

Киев сократил подачу воды в десять городов ЛНР из-за аварии

17:00 14.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖители Луганска набирают в канистры питьевую воду
Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Киев сократил подачу воды в десять городов самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"По сообщению КП "Попаснянский районный водоканал", 14 сентября из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе, с 7.30 (совпадает с мск - ред.) аварийно остановлена Петровская насосная станция", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Уточняется, что, предположительно, порыв трубопровода произошел на правом берегу реки Северский Донец, вблизи линии соприкосновения сторон. По данным "Луганскводы" обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся сразу же после получения согласований с совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины
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"В результате остановки Петровской насосной станции прекращена подача воды селам Славяносербского района: Раевка, Лиман, Светлое, Шишково, Стукалова Балка, Металлист, Цветные Пески, Веселая Гора, Приветное и Обозное. Во избежание серьезных сбоев в водоснабжении в вышеуказанных селах, специалистами "Лугансквода" уже выполнены необходимые переключения запорной арматуры для подачи воды из городских источников. При необходимости, по заявкам поселковых советов, будет осуществляться подвоз воды", - дополнили в пресс-службе.
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