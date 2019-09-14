Киев сократил подачу воды в десять городов ЛНР из-за аварии

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Киев сократил подачу воды в десять городов самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"По сообщению КП "Попаснянский районный водоканал", 14 сентября из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе, с 7.30 (совпадает с мск - ред.) аварийно остановлена Петровская насосная станция", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что, предположительно, порыв трубопровода произошел на правом берегу реки Северский Донец, вблизи линии соприкосновения сторон. По данным "Луганскводы" обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся сразу же после получения согласований с совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.