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РИА Новости

Волкер оценил возможность проведения выборов в Донбассе

16:55 14.09.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе возможны после решения вопросов безопасности.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате". При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.
"Свободные и честные выборы могут пройти только в честной и свободной среде, безопасной среде. Чтобы этого достичь, нам надо решить вопросы по безопасности. Именно тут будет идти речь о политической воле", - сказал Волкер в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
По его мнению, пока Россия "не продемонстрировала политической воли завершить конфликт". Он также выразил надежду, что работа Зеленского в будущем поможет в урегулировании ситуации.
"Надеюсь, успех, последние подвижки, динамика, которую показывает президент Зеленский, все это начнет менять контекст и мы увидим прогресс в будущем", - добавил Волкер.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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