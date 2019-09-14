Волкер оценил возможность проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе возможны после решения вопросов безопасности.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате". При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.

"Свободные и честные выборы могут пройти только в честной и свободной среде, безопасной среде. Чтобы этого достичь, нам надо решить вопросы по безопасности. Именно тут будет идти речь о политической воле", - сказал Волкер в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По его мнению, пока Россия "не продемонстрировала политической воли завершить конфликт". Он также выразил надежду, что работа Зеленского в будущем поможет в урегулировании ситуации.